Клопп призвал "Энфилд" воссоздать атмосферу матча с "Барселоной"

Накануне матча Лиги Чемпионов против австрийского "Ред Булл" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал публику "Энфилда" воссоздать атмосферу домашнего поединка против "Барселоны" в прошлом сезоне.

Отчаянная поддержка трибун прошлой весной помогла "красным" разгромить "Барселону" со счетом 4:0 и выйти в финал Лиги Чемпионов.



В преддверии первого европейского матча дома в новой кампании Клопп призвал "Энфилд помочь его команде отреагировать на выездное поражение от "Наполи" в первом туре группового этапа.



"Давайте создадим как можно более позитивную атмосферу, потому что это наш первый матч на "Энфилде" после "Барселоны".



"Это как воссоединение со своей группой европейской поддержки. Да, мы уже играли здесь матчи в Премьер-Лиге, но исход этих европейских вечеров зависит от того, как выкладываемся все мы".



"Я правда надеюсь, что мы сможем воссоздать эту атмосферу, а там посмотрим, какую пользу нам это принесет", — цитирует Клоппа Daily Mirror.