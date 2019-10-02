Фердинанд призвал Кейна сделать выбор между "Тоттенхэмом" и трофеями
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал нападающего Харри Кейна сделать выбор между желанием стать легендой "Тоттенхэма" и желанием выигрывать трофеи.
Кейна по праву считают одним из лучших нападающих в мире — Харри становился обладателем "Золотых бутсы" Премьер-Лиги и Чемпионата Мира, но к своим 26 годам не выиграл ни одной командной награды.
По мнению Фердинанда, у Кейна нет иного варианта, кроме как уйти от "шпор", чтобы начать выигрывать трофеи.
"В связи с его ситуацией возникает вопрос: "А ради чего ты играешь в футбол?" Ты в футболе, чтобы находиться в одном клубе, быть игроком одного клуба и быть легендой этого клуба? Или ты здесь для того, чтобы выигрывать трофеи?"
"Затем ты должен задать себе следующий вопрос: "Выглядит ли "Тоттенхэм" командой, способной выигрывать трофеи?" Я так не думаю, нет. Думаю, пару лет назад их команда была лучше".
"Я сам находился в похожей ситуации в "Лидсе". Возможно, я был на год или два моложе, но я был в команде, которая добралась до полуфинала Лиги Чемпионов".
"Это была команда, которая почти выиграла лигу и по своему потенциалу имела шансы на титул. Но я подумал, что на стороне мои шансы на трофеи будут выше, и мне предоставилась возможность перейти в "Манчестер Юнайтед".
"И я очень быстро решил для себя: "Я хочу пойти и выигрывать трофеи". Потому что я понимал у себя в голове, что о своей собственной карьере я буду судить по выигранным трофеям".
"Наверное, у Харри Кейна есть в голове эти же вопросы, и на них нужно вскоре ответить, потому что ему уже 26, а большие возможности очень быстро появляются и исчезают", — сообщил Фердинанд BT Sport.
02.10.2019 11:00
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Последние комментарии:
Рио снова собрал колбасную тусу)
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через пару дней будет орать, чтоб перешёл в МЮ. типикал манковский хуесос
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Ебать благодеятель нашелся, че до кейна все доебались? петушки - его команда, там он лидер, капитан, звезда, плюс играет в лучшей лиге мира, а сильнее тоттенхэма ща только ливерпуль и сити, которым кейн не сдался, так что не так все плохо. Можно, конечно, в какой-нть реаль уйти и взять там пару трофеев, но ценность этих трофеев будет мала
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а почему бы этому иксперту не предложить тоже самое чёрному брату Рэшфорду или Мартиалю..какое нахер ему дело до кейна и кто спрашивал его мнение..скамовкие недоумки типа скоулза гигза пердинанда и ньювела очень любят давать советы другим..куколду своему зашкварному с 10 места лучше указывайте..
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Все верно, но прямо сейчас он может выбрать только между ПСЖ и Ювентусом, где у него будет шанс закрепиться за основу. А другим топом, где он мог бы выигрывать трофеи он особо и не нужен.
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Гандон все не унимается.
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Уйти нельзя остаться
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хрен ли он докапывается, харрик сам решит, как спустя 20 лет судить о своей карьере. Может ему и в петушатне кайфово.
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скамовская шл#ха кроме как быть продажной ничего не может посоветовать
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