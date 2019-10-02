Фердинанд призвал Кейна сделать выбор между "Тоттенхэмом" и трофеями

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал нападающего Харри Кейна сделать выбор между желанием стать легендой "Тоттенхэма" и желанием выигрывать трофеи.

Кейна по праву считают одним из лучших нападающих в мире — Харри становился обладателем "Золотых бутсы" Премьер-Лиги и Чемпионата Мира, но к своим 26 годам не выиграл ни одной командной награды.



По мнению Фердинанда, у Кейна нет иного варианта, кроме как уйти от "шпор", чтобы начать выигрывать трофеи.



"В связи с его ситуацией возникает вопрос: "А ради чего ты играешь в футбол?" Ты в футболе, чтобы находиться в одном клубе, быть игроком одного клуба и быть легендой этого клуба? Или ты здесь для того, чтобы выигрывать трофеи?"



"Затем ты должен задать себе следующий вопрос: "Выглядит ли "Тоттенхэм" командой, способной выигрывать трофеи?" Я так не думаю, нет. Думаю, пару лет назад их команда была лучше".



"Я сам находился в похожей ситуации в "Лидсе". Возможно, я был на год или два моложе, но я был в команде, которая добралась до полуфинала Лиги Чемпионов".



"Это была команда, которая почти выиграла лигу и по своему потенциалу имела шансы на титул. Но я подумал, что на стороне мои шансы на трофеи будут выше, и мне предоставилась возможность перейти в "Манчестер Юнайтед".



"И я очень быстро решил для себя: "Я хочу пойти и выигрывать трофеи". Потому что я понимал у себя в голове, что о своей собственной карьере я буду судить по выигранным трофеям".



"Наверное, у Харри Кейна есть в голове эти же вопросы, и на них нужно вскоре ответить, потому что ему уже 26, а большие возможности очень быстро появляются и исчезают", — сообщил Фердинанд BT Sport.