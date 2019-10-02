"Арсенал" опасается, что Озил откажется уйти в январе

"Арсенал" опасается, что не сможет избавиться от плеймейкера Месута Озила в январе.

В этом сезоне Озил, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю, отметился только одни появлением в стартовом составе своей команды и не попал в заявку на матч минувшего уикенда против "Манчестер Юнайтед".



Лишь на прошлой неделе пресса сообщала, что теперь "канониры" хотят отправить Месута в аренду на вторую половину сезона, даже если ради этого придется субсидировать зарплату 30-летнего немца.



Daily Mail подтверждает готовность "Арсенала" продать Озила или отпустить его в аренду, однако на "Эмирейтс" опасаются, что Месут просто откажется уйти из клуба.



Несмотря на дефицит игрового времени и июльский инцидент с нападением вооруженных бандитов, Озил комфортно себя чувствует в Лондоне и не горит желанием куда-либо уезжать.



Роскошный контракт Озила истекает только в конце следующего сезона, и существуют серьезные опасения, что до тех пор "Арсеналу" придется мириться с этой обузой.