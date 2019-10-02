"Арсенал" опасается, что Озил откажется уйти в январе
"Арсенал" опасается, что не сможет избавиться от плеймейкера Месута Озила в январе.
В этом сезоне Озил, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю, отметился только одни появлением в стартовом составе своей команды и не попал в заявку на матч минувшего уикенда против "Манчестер Юнайтед".
Лишь на прошлой неделе пресса сообщала, что теперь "канониры" хотят отправить Месута в аренду на вторую половину сезона, даже если ради этого придется субсидировать зарплату 30-летнего немца.
Daily Mail подтверждает готовность "Арсенала" продать Озила или отпустить его в аренду, однако на "Эмирейтс" опасаются, что Месут просто откажется уйти из клуба.
Несмотря на дефицит игрового времени и июльский инцидент с нападением вооруженных бандитов, Озил комфортно себя чувствует в Лондоне и не горит желанием куда-либо уезжать.
Роскошный контракт Озила истекает только в конце следующего сезона, и существуют серьезные опасения, что до тех пор "Арсеналу" придется мириться с этой обузой.
02.10.2019 10:00
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Последние комментарии:
че доебались до озила? без него все ахуительно?? пиздец какой то.
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Эмери даёт игровое время Торрейре, Себальосу, Сака, Диплодоку и прочим нонеймам, и при этом позволяет себе держать на скамейке запасных Озиля! Вот это верх идиотизма от тренеришки. После унижения от Барселоны 6-1, имея преимущество в 4 мяча, он по хорошему должен был заканчивать свою карьеру.
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лучше бы эмери ушел к хуям.
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