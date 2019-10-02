"Арсенал" опасается, что Озил откажется уйти в январе

Месут Озил "Арсенал" опасается, что не сможет избавиться от плеймейкера Месута Озила в январе.

В этом сезоне Озил, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю, отметился только одни появлением в стартовом составе своей команды и не попал в заявку на матч минувшего уикенда против "Манчестер Юнайтед".

Лишь на прошлой неделе пресса сообщала, что теперь "канониры" хотят отправить Месута в аренду на вторую половину сезона, даже если ради этого придется субсидировать зарплату 30-летнего немца.

Daily Mail подтверждает готовность "Арсенала" продать Озила или отпустить его в аренду, однако на "Эмирейтс" опасаются, что Месут просто откажется уйти из клуба.

Несмотря на дефицит игрового времени и июльский инцидент с нападением вооруженных бандитов, Озил комфортно себя чувствует в Лондоне и не горит желанием куда-либо уезжать.

Роскошный контракт Озила истекает только в конце следующего сезона, и существуют серьезные опасения, что до тех пор "Арсеналу" придется мириться с этой обузой.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2019 10:00

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  1. acceptodessa 02.10.2019 10:24 # acceptodessa
    че доебались до озила? без него все ахуительно?? пиздец какой то.

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  2. naby-keita 02.10.2019 10:18 # naby-keita
    Эмери даёт игровое время Торрейре, Себальосу, Сака, Диплодоку и прочим нонеймам, и при этом позволяет себе держать на скамейке запасных Озиля! Вот это верх идиотизма от тренеришки. После унижения от Барселоны 6-1, имея преимущество в 4 мяча, он по хорошему должен был заканчивать свою карьеру.

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  3. mixmaster 02.10.2019 10:02 # mixmaster
    лучше бы эмери ушел к хуям.

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