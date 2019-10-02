Гвардиола извинился перед Фоденом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола извинился перед Филом Фоденом за то, что не может обеспечить юному полузащитнику больше игровых минут.

В концовке прошлого сезона Гвардиола отчаянно нахваливал Фодена, обещая, что в новой кампании Фил, в котором на "Этихад" видят преемника для Давида Сильвы, непременно будет играть больше.



Пока Гвардиола не может сдержать свое обещание — Фоден сыграл суммарно только 10 минут в этом сезоне Премьер-Лиги, а накануне вечером появился только на 90-й минуте матча Лиги Чемпионов против загребского "Динамо". Ситуация 19-летнего англичанина вызывает угрызения у каталонского тренера.



"Он заслуживает играть. Я хочу давать ему эти минуты. Каждый раз, когда я не выпускаю его, я встаю перед ним и говорю, что мне жаль".



"Однако здесь есть Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Давид Сильва, Гюндоган, поэтому мне жаль. Я знаю, что лучший способ расти — это играть минуты, но он так молод".



"Я не знаю, сколь многие игроки этого возраста сыграли больше минут, чем он в прошлом сезон за нас, но он будет невероятным игроком для нас в будущем. Мы очень верим в него. Но что есть, то есть", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.