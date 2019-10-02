"Юнайтед" готов потратить 90 млн. фунтов на Лонгстаффа и Дембеле
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с 90 миллионами фунтов в январе ради приобретения полузащитника "Ньюкасла" Шона Лонгстаффа и нападающего "Лиона" Муссы Дембеле.
"Красные дьяволы" пытались укрепить центр поля и острие атак еще минувшим летом, интересуясь в том числе и Лонгстаффом, однако исполнительный директор Эд Вудворд не смог пригласить нужных игроков.
Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, после худшего за последние 30 лет старта сезона для "Юнайтед" Вудворд пообещал главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру, что в январе попытается снова.
На сей раз Вудворд постучится к "сорокам" с суммой в 40 млн. фунтов. На "Олд Траффорд" надеются, что из-за собственных проблем и потребности в январских трансферах "Ньюкасл" отпустит 21-летнего англичанина.
Также сообщается, что "дьяволы" избрали 23-летнего Дембеле своей целью номер один по усилению позиции нападающего. Оцениваемый в 50 млн. фунтов Мусса молод и имеет за плечами два сезона выступлений за "Селтик", а потому вполне вписывается в философию Сульшера.
02.10.2019 08:00
Просмотров: 210
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Надеюсь Аллегри придет раньше зимнего окна и вместо этой хуиты подпишет кого-то толкового.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий