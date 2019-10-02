Клопп готов к возможному исключению "Ливерпуля" из Кубка Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб готов к возможному исключению из Кубка Лиги.

На прошлой неделе Футбольная Лига, под эгидой которой проводится Кубок Лиги, начала расследование в отношении "красных", которые задействовали в матче Кубка Лиги против "МК Донс" полузащитника Педро Чиривеллу.



Предполагается, что Чиривелла не имел права выйти на поле в том матче, поскольку "Ливерпуль" еще не получил международный сертификат на игрока, после возвращения того из аренды в "Эстремадуре".



При это за соответствующим документом насчет 22-летнего испанца "красные" обратились в FA еще в июле, но если вина "Ливерпуля" все равно будет доказана, Клопп готов понести наказание.



"Мне особо нечего сказать. Над этим работают другие люди. Если это только наша вина, мы должны понести наказание. Это не случилось умышленно, но меня по-настоящему заботит лишь сам игрок. Он полгода не играл в Испании, и если он не может играть и сейчас, то это огромная проблема. Я не уверен, что мы совершили ошибку, но игрок не должен страдать", — цитирует Клоппа The Guardian.