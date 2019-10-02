Гвардиола развеял опасения насчет травмы Де Брюйне

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола развеял опасения насчет травмы полузащитника Кевина Де Брюйне.

Напомним, Де Брюйне внезапно пропустил тренировку "горожан" в понедельник и не помог им в победном матче Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" во вторник вечером (1:0).



Причиной тому стала травма паховых мышц, полученная Кевином в минувший уикенд против "Эвертона". Это выглядело очень тяжелой потерей для "Сити", ведь в этом сезоне Де Брюйне успел забить два гола и отдать девять результативных передач.



К счастью для Гвардиолы, повреждение Де Брюйне не носит серьезного характера, и 28-летний бельгиец может вернуться уже к матчу Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в воскресенье.



"Там ничего серьезного. Сегодня он не мог играть, но насчет воскресенья мы еще посмотрим. Прямо сейчас я не знаю, сможем ли мы рискнуть, но после международного перерыва он точно будет здоров", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.