Почеттино: "Бавария" забивала каждым касанием"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал унизительное поражение от "Баварии" в Лиге Чемпионов со счетом 2:7, выразив надежду, что его команда не рассыпется после такого результата.

Пытаясь вернуться в игру после реализованного Харри Кейном пенальти, когда счет стал 2:4, "Тоттенхэм" слишком увлекся атаками, за что был наказан, а затем и вовсе опустил руки.



В итоге "шпоры" потерпели унизительное поражение, которое Почеттино объясняется превосходной реализацией "Баварии" своих моментов. Маурисио надеется, что его команда оправится после такого удара.



"Я не думаю, что мне нужно слишком много времени для объяснений. Мы хорошо играли на протяжении 30 минут, хорошо начали, высоко прессинговали. Но нам не повезло, что мы пропустили на первой минуте тайма".



"Бавария" очень хорошо распорядилась своими моментами. После того, как мы реализовали пенальти, у нас были шансы для третьего гола. Но вместо этого мы пропустили еще трижды с 83-й по 88-ю минуту".



"Такое бывает в футболе. Каждое касание приводило к голу. Мы очень расстроены и очень огорчены, но нам нужно оставаться вместе. Думаю, мы сильны духом".



"Возможно, вам надоела моя речь, но футбол — это сегодня, а не вчера. Здесь ты всегда должен заново показывать, на что способен. Ты должен делать это сегодня и завтра. Твой опыт или то, что случилось три месяца назад, не имеют значения".



"Мы расстроены. Каждый удар "Баварии" становился голом. Они забивали каждым касанием. Это тяжело принять, но нужно двигаться дальше".



"Ты должен быть стойким в такого рода ситуации. Это тяжело, но нужно продолжать идти вперед. Нужно оставаться сплоченными, помогать друг другу и быть всем вместе. После такого результата важно реабилитироваться и верить в себя. Только там мы можем оправиться", — сообщил Почеттино BT Sport.