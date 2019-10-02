Стерлинг принес "Сити" победу над загребским "Динамо"

Рахим Стерлинг Гол Рахима Стерлинга позволил "Манчестер Сити" одержать минимальную победу над загребским "Динамо" и единолично возглавить свою группу Лиги Чемпионов.

Относительно победы 1:3 над "Эвертоном" в минувший уикенд главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков, вернув в команду Жоау Канселу, Бенжамена Менди, Давида Сильву, Бернарду Силву и Серхио Агуэро.

Весь первый тайм хозяева "Этихад" занимались тем, что создавали моменты, хоть и не без труда, а затем транжирили их. "Сити" имел более чем троекратное преимущество по владению мячом, но лишь раз попал в створ.

Также до перерыва "горожане" однажды претендовали на пенальти и однажды попали в крестовину — ударом в каркас ворот отметился Илкай Гюндоган.

Во втором тайме "Сити" усилил давление и, наконец, добился своего благодаря замене Гвардиолы. Проведя на поле только 10 минут, Рахим Стерлинг опередил защитника и с линии вратарской поразил цель после прострела с левого края штрафной от Рияда Махреза — 1:0.

Далее хозяева пытались забить второй гол, чтобы обезопасить себя от случайностей, но дело не пошло, и в концовке они решили сохранить то, что уже имеют.

Несмотря на тотальное преимущество, "Сити" испытывал определенные проблемы с созданием моментов и еще большие проблемы — с реализацией. Тем не менее, выход на замену находящегося в форме всей своей жизни Стерлинга позволил "горожанам" избежать сенсации.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Динамо" (Хорватия) — 1:0 (0:0)

Гол: Стерлинг 66.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Давид Сильва (Фоден 90), Родри, Гюндоган, Махрез, Бернарду Силва (Стерлинг 56), Агуэро (Жезус 89).

"Динамо": Ливакович, Стоянович, Теофиль-Катрин (Гавранович 76), Перич, Леовац, Моро, Адеми, Дилавер, Оршич (Гояк 62), Ольмо, Петкович (Атимвен 84).

Предупреждения: Канселу, Фернандиньо — Перич.


Метки Динамо, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2019 00:00

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  1. ry-l 02.10.2019 00:12 # ry-l
    Чет жоска одмен окропил ситей

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  2. high-malvern 02.10.2019 00:12 # high-malvern
    Что за куевый обзор. Обзорщик! 2-0 Алё!

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  3. forester 02.10.2019 00:09 # forester
    АХАХААХХАХ 1:0 закончился

    КРАСИВО

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  4. highneken 02.10.2019 00:09 # highneken
    Когда поторопился написать статью и немного обосрался.

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  5. dannylucker 02.10.2019 00:09 # dannylucker
    мда, самый интересный матч, ничего не скажешь

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  6. slash-lfc 02.10.2019 00:06 # slash-lfc
    Матч хуиты же 2:0 закончился, но на гол Фодена всем поxуй, как и на все Шыто))

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  7. tyhonovecky 02.10.2019 00:04 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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  8. griezmann 02.10.2019 00:03 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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