"Бавария" надругалась над "Тоттенхэмом"

Покер бывшего игрока "Арсенала" Сержа Гнабри помог "Баварии" одержать сокрушительную победу в гостях у "Тоттенхэма" со счетом 2:7.

Впервые в сезоне место в стартовом составе "шпор" получил Деле Алли. Он заменил Кристиана Эриксена, и это оказалась единственная перестановка относительно победы 2:1 над "Саутгемптоном" в субботу.



В самом начале матча команды обменялись выходами один на один, но Уго Льорис не позволил отличиться Сержу Гнабри, а Мануэль Нойер — Сон Хен Мину.



Вскоре Сон еще раз размял Нойера ударом острого угла, а с третьей попытки все-таки переиграл голкипера "Баварии", пробив тому в противоход с правого края штрафной площади — 1:0.



Впрочем, гостям не составило труда восстановить равновесие в счете. На 15-й минуте Йозуа Киммих подхватил отбитый за пределы штрафной мяч, убрал в сторону Танги Ндомбеле и нанес неберущийся удар — 1:1.



В дальнейшем игра проходила с преимуществом "Тоттенхэма", который регулярно напрягал Нойера и его защитников.



Затаившись, "Бавария" показала зубы перед самым перерывом. Мюнхенцы буквально выцарапали мяч возле линии штрафной, а затем Роберт Левандовски развернулся на 180 градусов и мощным ударом пробил Льориса — 1:2.



Во втором тайме "шпоры" бросились отыгрываться, но на 53-й минуте пропустили еще раз. Серж Гнабри ушел на фланге от тезки Орье, стал резать угол, сместился мимо Тоби Алдервейрелда в штрафной и затем пробил — 1:3.



Спустя две минуты Гнабри оформил дубль. Экс-игрок "Арсенала" получил мяч на левом краю штрафной от Корентина Толиссо и пробил низом с касанием штанги — 1:4.



Впрочем, хозяева не выбросили белый флаг. На 59-й минуте Кингсли Коман ударил по ноге Данни Роуза вместо мяча, а поскольку это произошло в штрафной, рефери назначил пенальти, который был реализован Кейном — 2:4.



"Тоттенхэм" почуял, что еще не все потеряно, однако "Бавария" уверенно оборонялась, а затем, выждав для этого подходящий момент, похоронила "шпор". Так на 83-й минуте Гнабри реализовал выход один на один — 2:5.



Хозяева окончательно развалились и до финального свистка пропустили еще дважды. Сперва Левандовски пробил в касание из пределов штрафной после паса Филиппе Коутиньо — 2:6. А затем Гнабри оформил покер — 2:7.



Как бы ни был силен соперник, итоговый счет говорит о том, что "Тоттенхэм" потерпел просто позорное поражение — особенно для финалиста прошлого сезона. Этот матч лишь подтвердил, что у "шпор" не все в порядке внутри коллектива.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 2:7 (1:2)



Голы: Сон 12, Кейн 61 (пен) — Киммих 15, Левандовски 45, 87, Гнабри 53, 55, 83, 88.



"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Уинкс (Ламела 81), Ндомбеле (Эриксен 64), Сиссоко, Алли (Моура 71), Сон, Кейн.



"Бавария": Нойер, Павар, Зюле, Боатенг (Мартинес 72), Алаба (Алькантара 45), Киммих, Толиссо, Гнабри, Коутиньо, Коман (Першич 71), Левандовски.



Предупреждения: Ндомбеле, Кейн — Гнабри.