"Бавария" надругалась над "Тоттенхэмом"
Покер бывшего игрока "Арсенала" Сержа Гнабри помог "Баварии" одержать сокрушительную победу в гостях у "Тоттенхэма" со счетом 2:7.
Впервые в сезоне место в стартовом составе "шпор" получил Деле Алли. Он заменил Кристиана Эриксена, и это оказалась единственная перестановка относительно победы 2:1 над "Саутгемптоном" в субботу.
В самом начале матча команды обменялись выходами один на один, но Уго Льорис не позволил отличиться Сержу Гнабри, а Мануэль Нойер — Сон Хен Мину.
Вскоре Сон еще раз размял Нойера ударом острого угла, а с третьей попытки все-таки переиграл голкипера "Баварии", пробив тому в противоход с правого края штрафной площади — 1:0.
Впрочем, гостям не составило труда восстановить равновесие в счете. На 15-й минуте Йозуа Киммих подхватил отбитый за пределы штрафной мяч, убрал в сторону Танги Ндомбеле и нанес неберущийся удар — 1:1.
В дальнейшем игра проходила с преимуществом "Тоттенхэма", который регулярно напрягал Нойера и его защитников.
Затаившись, "Бавария" показала зубы перед самым перерывом. Мюнхенцы буквально выцарапали мяч возле линии штрафной, а затем Роберт Левандовски развернулся на 180 градусов и мощным ударом пробил Льориса — 1:2.
Во втором тайме "шпоры" бросились отыгрываться, но на 53-й минуте пропустили еще раз. Серж Гнабри ушел на фланге от тезки Орье, стал резать угол, сместился мимо Тоби Алдервейрелда в штрафной и затем пробил — 1:3.
Спустя две минуты Гнабри оформил дубль. Экс-игрок "Арсенала" получил мяч на левом краю штрафной от Корентина Толиссо и пробил низом с касанием штанги — 1:4.
Впрочем, хозяева не выбросили белый флаг. На 59-й минуте Кингсли Коман ударил по ноге Данни Роуза вместо мяча, а поскольку это произошло в штрафной, рефери назначил пенальти, который был реализован Кейном — 2:4.
"Тоттенхэм" почуял, что еще не все потеряно, однако "Бавария" уверенно оборонялась, а затем, выждав для этого подходящий момент, похоронила "шпор". Так на 83-й минуте Гнабри реализовал выход один на один — 2:5.
Хозяева окончательно развалились и до финального свистка пропустили еще дважды. Сперва Левандовски пробил в касание из пределов штрафной после паса Филиппе Коутиньо — 2:6. А затем Гнабри оформил покер — 2:7.
Как бы ни был силен соперник, итоговый счет говорит о том, что "Тоттенхэм" потерпел просто позорное поражение — особенно для финалиста прошлого сезона. Этот матч лишь подтвердил, что у "шпор" не все в порядке внутри коллектива.
"Тоттенхэм" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 2:7 (1:2)
Голы: Сон 12, Кейн 61 (пен) — Киммих 15, Левандовски 45, 87, Гнабри 53, 55, 83, 88.
"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Уинкс (Ламела 81), Ндомбеле (Эриксен 64), Сиссоко, Алли (Моура 71), Сон, Кейн.
"Бавария": Нойер, Павар, Зюле, Боатенг (Мартинес 72), Алаба (Алькантара 45), Киммих, Толиссо, Гнабри, Коутиньо, Коман (Першич 71), Левандовски.
Предупреждения: Ндомбеле, Кейн — Гнабри.
01.10.2019 23:55
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Последние комментарии:
Сливают ненужный турнир.
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Причем это даже и близко не та топовая Бавария Хайнкеса. Играли достаточно вальяжно и неторопливо, а из моментов выжимали 100% чисто на классе игроков. Даже Коут - ниочем по сути: кроме пары передач полно брака и недоработок.
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Это конечно исторические позорище. Конечно чуть менее постыдное, чем считаясь якобы грандом, 30 лет не выигрывать АПЛ. Но позорище.
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Даже Гнабри оформил покер, че там по Пулишичу?
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Я промолчу)
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в мемориз
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когда лемурз пое6ался с левоном побритым, появился лёха-пуссинал
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И даже не один петухан не отписался))) читают и впитывают))
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Ну-ка напомните мне, сколько там а гейсенала кубков ЛЧ?
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GO COYS! GO SPERMS! КУ-КА-РЕ-КУУУУ!!!
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И даже так Шестьнольси звучит унизительнее чем Севентхэм.
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Похоже, английские клубы будут широко представлены в Лиге Европы в этом сезоне.
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Да, сегодня день габри был, все залетело
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в прошлом сезоне Шпоры 2 первых матча проиграли и группа с Барсами, Интерами и ПСВ была, а не с Олимпиакосами и Црвенами.
несколько осечек, а теперь коппитальная встряска, нужно перезагрузиться и работать.
удачи Шпорам и Похетино.
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Интересн, Леви накатает заяву на Баварку за износ?
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ЛЧ самый крутой трофей (с) обрыган
Финалист ЛЧ 2 - 7 команда 1/8 финала
Наполи 2 - 0 обладатель лч
1 лч - синяя помойка, 7 место апл
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В гостях, уахахпхахахахаххха, а говорят что петунхэм говном не был но итдо вершин не добрался, но настоящее ведь говно!
P.s официант, кофе господину принёс быстро))
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Парни, это же Тоттенхэм
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А ведь этот Гнабри играл в Арсенале)) Воспитанник так сказать Арсенала)) Профукали?! Не не, не слышал)
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Топовые матчи от финалистов ЛЧ, конечно - два безвольных проеба.
Но если в ЛФК еще верится в плане турнирных перспектив, то петухи чет тонут все сильнее и сильнее. И кажется что Поч теряет потихоньку контроль над тимой.
Бавария за год чему-то научилось периодически выдает матчи как раньше, хотя тоже нестабильная.
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