"Бавария" надругалась над "Тоттенхэмом"

Серж Гнабри Покер бывшего игрока "Арсенала" Сержа Гнабри помог "Баварии" одержать сокрушительную победу в гостях у "Тоттенхэма" со счетом 2:7.

Впервые в сезоне место в стартовом составе "шпор" получил Деле Алли. Он заменил Кристиана Эриксена, и это оказалась единственная перестановка относительно победы 2:1 над "Саутгемптоном" в субботу.

В самом начале матча команды обменялись выходами один на один, но Уго Льорис не позволил отличиться Сержу Гнабри, а Мануэль Нойер — Сон Хен Мину.

Вскоре Сон еще раз размял Нойера ударом острого угла, а с третьей попытки все-таки переиграл голкипера "Баварии", пробив тому в противоход с правого края штрафной площади — 1:0.

Впрочем, гостям не составило труда восстановить равновесие в счете. На 15-й минуте Йозуа Киммих подхватил отбитый за пределы штрафной мяч, убрал в сторону Танги Ндомбеле и нанес неберущийся удар — 1:1.

В дальнейшем игра проходила с преимуществом "Тоттенхэма", который регулярно напрягал Нойера и его защитников.

Затаившись, "Бавария" показала зубы перед самым перерывом. Мюнхенцы буквально выцарапали мяч возле линии штрафной, а затем Роберт Левандовски развернулся на 180 градусов и мощным ударом пробил Льориса — 1:2.

Во втором тайме "шпоры" бросились отыгрываться, но на 53-й минуте пропустили еще раз. Серж Гнабри ушел на фланге от тезки Орье, стал резать угол, сместился мимо Тоби Алдервейрелда в штрафной и затем пробил — 1:3.

Спустя две минуты Гнабри оформил дубль. Экс-игрок "Арсенала" получил мяч на левом краю штрафной от Корентина Толиссо и пробил низом с касанием штанги — 1:4.

Впрочем, хозяева не выбросили белый флаг. На 59-й минуте Кингсли Коман ударил по ноге Данни Роуза вместо мяча, а поскольку это произошло в штрафной, рефери назначил пенальти, который был реализован Кейном — 2:4.

"Тоттенхэм" почуял, что еще не все потеряно, однако "Бавария" уверенно оборонялась, а затем, выждав для этого подходящий момент, похоронила "шпор". Так на 83-й минуте Гнабри реализовал выход один на один — 2:5.

Хозяева окончательно развалились и до финального свистка пропустили еще дважды. Сперва Левандовски пробил в касание из пределов штрафной после паса Филиппе Коутиньо — 2:6. А затем Гнабри оформил покер — 2:7.

Как бы ни был силен соперник, итоговый счет говорит о том, что "Тоттенхэм" потерпел просто позорное поражение — особенно для финалиста прошлого сезона. Этот матч лишь подтвердил, что у "шпор" не все в порядке внутри коллектива.

"Тоттенхэм" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 2:7 (1:2)

Голы: Сон 12, Кейн 61 (пен) — Киммих 15, Левандовски 45, 87, Гнабри 53, 55, 83, 88.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Уинкс (Ламела 81), Ндомбеле (Эриксен 64), Сиссоко, Алли (Моура 71), Сон, Кейн.

"Бавария": Нойер, Павар, Зюле, Боатенг (Мартинес 72), Алаба (Алькантара 45), Киммих, Толиссо, Гнабри, Коутиньо, Коман (Першич 71), Левандовски.

Предупреждения: Ндомбеле, Кейн — Гнабри.


Метки Бавария, Лига Чемпионов, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2019 23:55

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Последние комментарии:




  1. ensiferum 02.10.2019 00:11 # ensiferum
    Сливают ненужный турнир.

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  2. ry-l 02.10.2019 00:09 # ry-l
    Причем это даже и близко не та топовая Бавария Хайнкеса. Играли достаточно вальяжно и неторопливо, а из моментов выжимали 100% чисто на классе игроков. Даже Коут - ниочем по сути: кроме пары передач полно брака и недоработок.

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  3. idel 02.10.2019 00:08 # idel
    Это конечно исторические позорище. Конечно чуть менее постыдное, чем считаясь якобы грандом, 30 лет не выигрывать АПЛ. Но позорище.

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  4. lexa-arsenal 02.10.2019 00:08 # lexa-arsenal
    Даже Гнабри оформил покер, че там по Пулишичу?

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  5. melwood-lfc 02.10.2019 00:07 # melwood-lfc
    Я промолчу)

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  6. caxar 02.10.2019 00:07 # caxar
    в мемориз

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  7. narcot 02.10.2019 00:07 # narcot
    когда лемурз пое6ался с левоном побритым, появился лёха-пуссинал

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  8. tyhonovecky 02.10.2019 00:06 # tyhonovecky
    И даже не один петухан не отписался))) читают и впитывают))

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  9. steveg8 02.10.2019 00:04 # steveg8
    Ну-ка напомните мне, сколько там а гейсенала кубков ЛЧ?

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  10. kukuruzzo 02.10.2019 00:04 # kukuruzzo
    GO COYS! GO SPERMS! КУ-КА-РЕ-КУУУУ!!!

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  11. slash-lfc 02.10.2019 00:04 # slash-lfc
    И даже так Шестьнольси звучит унизительнее чем Севентхэм.

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  12. lampard78 02.10.2019 00:02 # lampard78
    Похоже, английские клубы будут широко представлены в Лиге Европы в этом сезоне.

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  13. jani-radari 02.10.2019 00:02 # jani-radari
    Да, сегодня день габри был, все залетело

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  14. alexomck 02.10.2019 00:02 # alexomck
    в прошлом сезоне Шпоры 2 первых матча проиграли и группа с Барсами, Интерами и ПСВ была, а не с Олимпиакосами и Црвенами.
    несколько осечек, а теперь коппитальная встряска, нужно перезагрузиться и работать.
    удачи Шпорам и Похетино.

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  15. beatles-red 02.10.2019 00:02 # beatles-red
    Интересн, Леви накатает заяву на Баварку за износ?

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  16. lexa-arsenal 02.10.2019 00:02 # lexa-arsenal
    ЛЧ самый крутой трофей (с) обрыган

    Финалист ЛЧ 2 - 7 команда 1/8 финала

    Наполи 2 - 0 обладатель лч

    1 лч - синяя помойка, 7 место апл

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  17. tyhonovecky 02.10.2019 00:00 # tyhonovecky
    В гостях, уахахпхахахахаххха, а говорят что петунхэм говном не был но итдо вершин не добрался, но настоящее ведь говно!
    P.s официант, кофе господину принёс быстро))

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  18. forester 02.10.2019 00:00 # forester
    Парни, это же Тоттенхэм

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  19. cfc-chelsea-cfc 02.10.2019 00:00 # cfc-chelsea-cfc
    А ведь этот Гнабри играл в Арсенале)) Воспитанник так сказать Арсенала)) Профукали?! Не не, не слышал)

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  20. imf-tau 02.10.2019 00:00 # imf-tau
    Топовые матчи от финалистов ЛЧ, конечно - два безвольных проеба.

    Но если в ЛФК еще верится в плане турнирных перспектив, то петухи чет тонут все сильнее и сильнее. И кажется что Поч теряет потихоньку контроль над тимой.

    Бавария за год чему-то научилось периодически выдает матчи как раньше, хотя тоже нестабильная.

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