Аллегри учит английский и метит на место Сульшера
Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри берет уроки английского и надеется на приглашение из "Манчестер Юнайтед".
Как известно, Аллегри отдыхает с конца прошлого сезона, когда он покинул "Ювентус" после пяти титулов Серии А подряд, но не сумев добиться успеха в Лиге Чемпионов.
52-летний итальянец, почтивший своим присутствием матч Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Баварией" в среду вечером, вызывает интерес со стороны нескольких английских клубов, но для самого Массимилиано особенно привлекателен вариант с "Юнайтед".
Как сообщает The Guardian, в данный момент "красные дьяволы" не планируют увольнять Оле Гуннара Сульшера, который лишь в марте заключил трехлетний контракт, однако Аллегри непременно будет включен в шорт-лист из двух или трех кандидатов, если норвежец лишится своей работы в обозримом будущем.
Сам Аллегри не сидит сложа руки, а готовится к переезду в Премьер-Лигу, совершенствуя свой английский. Ожидается, что "Юнайтед" не придется уговаривать итальянского специалиста, если место Сульшера освободится.
01.10.2019 23:00
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Последние комментарии:
Ожидается, что "Юнайтед" не придется уговаривать итальянского специалиста, если место Сульшера освободится
конечно, просто грузовик с баблом к дому подвезут и сам прилетит как миленький. а потом уволят и еще один грузовик привезут чтоб улетел как миленький
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скорее в Реал позовут, там походу Зидану осталось недолго
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Возьмут этого итальянского Мойеса, затем будут локти кусать, что не позвали Пакета.
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Во 1) чем он лучше Моуриньо?
Вовторых мне кажется, что проблема МЮ в том, что игроки слабоватые.
3) иди на*уй
За мат извините
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Типикал автобус, второй Маур, провал опять
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по глазам видно что он тупой физрук
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Неужели, удачи
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