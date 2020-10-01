Аллегри учит английский и метит на место Сульшера

Массимилиано Аллегри Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри берет уроки английского и надеется на приглашение из "Манчестер Юнайтед".

Как известно, Аллегри отдыхает с конца прошлого сезона, когда он покинул "Ювентус" после пяти титулов Серии А подряд, но не сумев добиться успеха в Лиге Чемпионов.

52-летний итальянец, почтивший своим присутствием матч Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Баварией" в среду вечером, вызывает интерес со стороны нескольких английских клубов, но для самого Массимилиано особенно привлекателен вариант с "Юнайтед".

Как сообщает The Guardian, в данный момент "красные дьяволы" не планируют увольнять Оле Гуннара Сульшера, который лишь в марте заключил трехлетний контракт, однако Аллегри непременно будет включен в шорт-лист из двух или трех кандидатов, если норвежец лишится своей работы в обозримом будущем.

Сам Аллегри не сидит сложа руки, а готовится к переезду в Премьер-Лигу, совершенствуя свой английский. Ожидается, что "Юнайтед" не придется уговаривать итальянского специалиста, если место Сульшера освободится.


Метки Аллегри, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 666

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. van-der-slav 02.10.2019 00:07 # van-der-slav
    Ожидается, что "Юнайтед" не придется уговаривать итальянского специалиста, если место Сульшера освободится

    конечно, просто грузовик с баблом к дому подвезут и сам прилетит как миленький. а потом уволят и еще один грузовик привезут чтоб улетел как миленький

    (ответить)

  2. red-devil-4ever 02.10.2019 00:00 # red-devil-4ever
    скорее в Реал позовут, там походу Зидану осталось недолго

    (ответить)

  3. brown-ale 01.10.2019 23:22 # brown-ale
    Возьмут этого итальянского Мойеса, затем будут локти кусать, что не позвали Пакета.

    (ответить)

  4. ilovemanutd 01.10.2019 23:20 # ilovemanutd
    Во 1) чем он лучше Моуриньо?
    Вовторых мне кажется, что проблема МЮ в том, что игроки слабоватые.
    3) иди на*уй
    За мат извините

    (ответить)

  5. shymkentski 01.10.2019 23:20 # shymkentski
    Типикал автобус, второй Маур, провал опять

    (ответить)

  6. wilegend 01.10.2019 23:06 # wilegend
    по глазам видно что он тупой физрук

    (ответить)

  7. mancunia-planet 01.10.2019 23:01 # mancunia-planet
    Неужели, удачи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: