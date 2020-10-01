Аллегри учит английский и метит на место Сульшера

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри берет уроки английского и надеется на приглашение из "Манчестер Юнайтед".

Как известно, Аллегри отдыхает с конца прошлого сезона, когда он покинул "Ювентус" после пяти титулов Серии А подряд, но не сумев добиться успеха в Лиге Чемпионов.



52-летний итальянец, почтивший своим присутствием матч Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Баварией" в среду вечером, вызывает интерес со стороны нескольких английских клубов, но для самого Массимилиано особенно привлекателен вариант с "Юнайтед".



Как сообщает The Guardian, в данный момент "красные дьяволы" не планируют увольнять Оле Гуннара Сульшера, который лишь в марте заключил трехлетний контракт, однако Аллегри непременно будет включен в шорт-лист из двух или трех кандидатов, если норвежец лишится своей работы в обозримом будущем.



Сам Аллегри не сидит сложа руки, а готовится к переезду в Премьер-Лигу, совершенствуя свой английский. Ожидается, что "Юнайтед" не придется уговаривать итальянского специалиста, если место Сульшера освободится.