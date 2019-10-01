Лэмпард: "Баркли повел себя наивно"

Росс Баркли Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что полузащитник Росс Баркли повел себя наивно, устроив себе вечер с приключениями перед важным матчем Лиги Чемпионов.

Напомним, накануне стало известно, что в минувший уикенд Баркли повздорил с водителем такси, который вызвал полицию, а та в свою очередь сопроводила Росса до банкомата и заставила оплатить поездку.

Один из свидетелей даже утверждал, что 25-летний игрок сборной Англии был пьян, однако Лэмпард не видит большой проблемы в случившемся.

"Он не совершил преступления за исключением того, что разбросал жареную картошку на заднем сиденье — это немного чересчур для пассажира такси".

"Но если быть серьезным, то это было немного наивно с его стороны в преддверии матча Лиги Чемпионов. Он согласился с этим и осознал это. С профессионалами такого не должно происходить".

"Что касается лично меня, то мне нравится Росс, и у меня нет абсолютно никаких проблем с ним. Он упорно тренируется и хочет быть успешен. Он признал свою ошибку, и я верю в его раскаяние. Мы будем двигаться дальше", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Баркли, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2019 22:00

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