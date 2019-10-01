Магуайр подтвердил, что хочет стать капитаном "Юнайтед"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что хочет стать капитаном своей команды.
В этом сезоне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже доверял повязку Эшли Янгу, Давиду Де Хеа, Полю Погба и даже Акселю Туанзебе, но при этом отмечал, что считает Магуайра лидером и видит у Харри потенциал стать капитаном в будущем.
Сам Магуайр тоже этого хочет, однако самый дорогой защитник в мире не одержим идеей завладеть повязкой в "Юнайтед".
"Определенно. Я бы хотел стать капитаном "Юнайтед". Я все еще должен прибавить, чтоб добиться этого. Я должен улучшить свои лидерские качества и навык разговаривать на поле".
"Я хочу больше требовать от других игроков, требовать соблюдение стандартов, но в данный момент я не сосредоточен на этом".
"Я полностью сосредоточен на нашем развитии как команды и на возвращении клуба на свое законное место", — сообщил Магуайр United Review.
01.10.2019 21:00
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