Магуайр подтвердил, что хочет стать капитаном "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что хочет стать капитаном своей команды.

В этом сезоне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже доверял повязку Эшли Янгу, Давиду Де Хеа, Полю Погба и даже Акселю Туанзебе, но при этом отмечал, что считает Магуайра лидером и видит у Харри потенциал стать капитаном в будущем.



Сам Магуайр тоже этого хочет, однако самый дорогой защитник в мире не одержим идеей завладеть повязкой в "Юнайтед".



"Определенно. Я бы хотел стать капитаном "Юнайтед". Я все еще должен прибавить, чтоб добиться этого. Я должен улучшить свои лидерские качества и навык разговаривать на поле".



"Я хочу больше требовать от других игроков, требовать соблюдение стандартов, но в данный момент я не сосредоточен на этом".



"Я полностью сосредоточен на нашем развитии как команды и на возвращении клуба на свое законное место", — сообщил Магуайр United Review.