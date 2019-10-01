Алиссон будет "на 100 процентов готов" к "Юнайтед"

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон будет "на 100 процентов готов" к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 20 октября, но может вернуться и раньше.

Матч Лиги Чемпионов против "Ред Булл" в среду вечером станет уже 10-м, который Алиссон пропустит из-за травмы задней поверхности бедра, полученной против "Норвича" 9 августа.

26-летний игрок сборной Бразилии уже приступил к тренировкам в общей группе, однако главный тренер "красных" Юрген Клопп все еще не уверен, сыграет ли Алиссон с "Лестером" в ближайший уикенд.

"Есть два мнения. Первое — самого Алиссона, и второе — медицинского персонала, более осторожное мнение. Давайте подождем и посмотрим".

"Он очень хорошо выглядит в тренировках, но это была серьезная травма, и мы хотим исключить любой риск".

"Мы еще посмотрим, сыграет ли он с "Лестером", но к "Манчестер Юнайтед" он, вероятно, будет на 100 процентов готов", — цитирует Клоппа BBC.


Метки Алиссон, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2019 20:00

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  1. liverpool1892est 01.10.2019 21:00 # liverpool1892est
    Адрюха ни сколько не хуже Алисы

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  2. lovrentiy 01.10.2019 20:49 # lovrentiy
    Отлично.

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  3. electric 01.10.2019 20:45 # electric
    Очень хорошо. КНЯЗЬ близок к возвращению.

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