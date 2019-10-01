Алиссон будет "на 100 процентов готов" к "Юнайтед"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон будет "на 100 процентов готов" к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 20 октября, но может вернуться и раньше.

Матч Лиги Чемпионов против "Ред Булл" в среду вечером станет уже 10-м, который Алиссон пропустит из-за травмы задней поверхности бедра, полученной против "Норвича" 9 августа.



26-летний игрок сборной Бразилии уже приступил к тренировкам в общей группе, однако главный тренер "красных" Юрген Клопп все еще не уверен, сыграет ли Алиссон с "Лестером" в ближайший уикенд.



"Есть два мнения. Первое — самого Алиссона, и второе — медицинского персонала, более осторожное мнение. Давайте подождем и посмотрим".



"Он очень хорошо выглядит в тренировках, но это была серьезная травма, и мы хотим исключить любой риск".



"Мы еще посмотрим, сыграет ли он с "Лестером", но к "Манчестер Юнайтед" он, вероятно, будет на 100 процентов готов", — цитирует Клоппа BBC.