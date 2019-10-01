Клопп считает себя главным в мире экспертом по "Ред Булл"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал себя главным в мире знатоком игры австрийского "Ред Булл".
Стартовав в Лиге Чемпионов с поражения в гостях у "Наполи", в среду вечером действующие победители турнира постараются реабилитироваться в противостоянии с "Ред Булл".
Команда из Зальцбурга отлично знакома Клоппу благодаря персоне Ральфа Рангника, который тренировал "Ред Булл", а недавно вернулся в кресло директора, и Юрген убежден, что сопернику не удастся застать "красных" врасплох.
"Главная причина их успеха — это Ральф Рангник, который и начинал весь этот проект. Владельцы Red Bull поступили очень умно, наняв его. Все держится на нем".
"Это достойный коллектив; молодая и яркая команда, полная энергии. Они очень сильны и являются очень хорошим соперником. Также они очень, очень хорошо организованы".
"Это будет очень, очень тяжелый матч. Они удивят многих людей в будущем. То, как играет "Зальцбург", становится сюрпризом для больших команд".
"Но если кто-нибудь в мире и знает больше всех о том, как они играют, то это, наверное, я. Я очень, очень давно слежу за Ральфом, и у меня похожие идеи. И команда у меня тоже довольно хорошая", — цитирует Клоппа Sky Sports.
01.10.2019 19:00
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невероятное интервью, с учетом, что Рангник тренеровал Лейпциг, а Ливерпулю играть с Зальцбургом...
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Юрген Топп
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