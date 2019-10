Садио Мане рассказал о конфликте с Салахом

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане пролил свет на свои отношения с партнером по команде Мохамедом Салахом.

Напомним, победа "красных" над "Бернли" со счетом 0:3 в конце августа была отмечена приступом гнева у Мане. Обычно улыбчивый сенегалец вспылил от того, что Салах не поделился с ним мячом в убойной позиции.



На пресс-конференции перед матчем против своего бывшего клуба "Ред Булл" в Лиге Чемпионов Садио заверил, что Салах остается его хорошим другом, а тот инцидент был вызван исключительно желанием забить еще один гол.



"Хороший вопрос. Думаю, такие вещи могут происходить в футболе. Я был немного разочарован, потому что в футболе ты всегда хочешь забивать больше голов".



"Вы можете видеть, что "Манчестер Сити" побеждает 8:0, 6:0, 7:0, не так ли? Поэтому для меня и для команды действительно важно забивать как можно больше".



"Такое случается — он не увидел меня, и я был немного разочарован этим. Однако мы разобрались в этом как очень, очень хорошие друзья", — цитирует Мане Liverpool Echo.





"We all just want to score more goals. You look at Man City with 7 or 8"



Sadio Mane opens up on his on-field row with Mo Salah



More: https://t.co/O6XWyAeXIR pic.twitter.com/88l97mCq1K