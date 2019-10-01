Садио Мане рассказал о конфликте с Салахом

Мохамед Салах и Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане пролил свет на свои отношения с партнером по команде Мохамедом Салахом.

Напомним, победа "красных" над "Бернли" со счетом 0:3 в конце августа была отмечена приступом гнева у Мане. Обычно улыбчивый сенегалец вспылил от того, что Салах не поделился с ним мячом в убойной позиции.

На пресс-конференции перед матчем против своего бывшего клуба "Ред Булл" в Лиге Чемпионов Садио заверил, что Салах остается его хорошим другом, а тот инцидент был вызван исключительно желанием забить еще один гол.

"Хороший вопрос. Думаю, такие вещи могут происходить в футболе. Я был немного разочарован, потому что в футболе ты всегда хочешь забивать больше голов".

"Вы можете видеть, что "Манчестер Сити" побеждает 8:0, 6:0, 7:0, не так ли? Поэтому для меня и для команды действительно важно забивать как можно больше".

"Такое случается — он не увидел меня, и я был немного разочарован этим. Однако мы разобрались в этом как очень, очень хорошие друзья", — цитирует Мане Liverpool Echo.



Метки Ливерпуль, Мане, Салах

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 3147

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Последние комментарии:




  1. isa1873387 01.10.2019 19:09 # isa1873387
    Ну что то Салах меня тревожит последнее время, ни обвести ни ударить нормально не может, а вот Мане красавец-имеет право претензии предъявлять !

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  2. lampard78 01.10.2019 19:08 # lampard78
    Пока Ливер побеждает, такое будет гаситься, но стоит им начать проигрывать - и все такие внутренние конфликты вылезут наружу.

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  3. stavluiordinar 01.10.2019 18:42 # stavluiordinar
    Можете в раздевалке фейсы крошить друг другу, но умоляю возьмите этот чертов АПЛ, такой тимы больше не будет.

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  4. sisyazavr 01.10.2019 18:37 # sisyazavr
    Мане командный игрок, уважуха

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  5. butch 01.10.2019 18:23 # butch
    Кликбейт такой кликбейт, но находятся ведь даунинги которые ведутся на это

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  6. jokerz 01.10.2019 18:17 # jokerz
    Типичный портовый негропидор. Весь сор из обоссаной избы

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  7. kukuruzzo 01.10.2019 18:08 # kukuruzzo
    рубрика " в мире животных"

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  8. ganinilyha 01.10.2019 18:07 # ganinilyha
    Все ниггеры вечно недовольные: Мане, Виллиан, Яя Туре, Стерлинг...

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  9. jack-willsher 01.10.2019 18:05 # jack-willsher
    пухлах игрок уровня рэшфорда. а все его фаны аутисты

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