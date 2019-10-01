Садио Мане рассказал о конфликте с Салахом
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане пролил свет на свои отношения с партнером по команде Мохамедом Салахом.
Напомним, победа "красных" над "Бернли" со счетом 0:3 в конце августа была отмечена приступом гнева у Мане. Обычно улыбчивый сенегалец вспылил от того, что Салах не поделился с ним мячом в убойной позиции.
На пресс-конференции перед матчем против своего бывшего клуба "Ред Булл" в Лиге Чемпионов Садио заверил, что Салах остается его хорошим другом, а тот инцидент был вызван исключительно желанием забить еще один гол.
"Хороший вопрос. Думаю, такие вещи могут происходить в футболе. Я был немного разочарован, потому что в футболе ты всегда хочешь забивать больше голов".
"Вы можете видеть, что "Манчестер Сити" побеждает 8:0, 6:0, 7:0, не так ли? Поэтому для меня и для команды действительно важно забивать как можно больше".
"Такое случается — он не увидел меня, и я был немного разочарован этим. Однако мы разобрались в этом как очень, очень хорошие друзья", — цитирует Мане Liverpool Echo.
"We all just want to score more goals. You look at Man City with 7 or 8"— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 1, 2019
Sadio Mane opens up on his on-field row with Mo Salah
More: https://t.co/O6XWyAeXIR pic.twitter.com/88l97mCq1K
01.10.2019 18:00
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Последние комментарии:
Ну что то Салах меня тревожит последнее время, ни обвести ни ударить нормально не может, а вот Мане красавец-имеет право претензии предъявлять !
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Пока Ливер побеждает, такое будет гаситься, но стоит им начать проигрывать - и все такие внутренние конфликты вылезут наружу.
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Можете в раздевалке фейсы крошить друг другу, но умоляю возьмите этот чертов АПЛ, такой тимы больше не будет.
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Мане командный игрок, уважуха
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Кликбейт такой кликбейт, но находятся ведь даунинги которые ведутся на это
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Типичный портовый негропидор. Весь сор из обоссаной избы
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рубрика " в мире животных"
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Все ниггеры вечно недовольные: Мане, Виллиан, Яя Туре, Стерлинг...
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пухлах игрок уровня рэшфорда. а все его фаны аутисты
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