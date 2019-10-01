"Сити" потерял Де Брюйне с травмой паха

"Манчестер Сити" подтвердил, что полузащитник Кевин Де Брюйне угодил в лазарет с травмой паха.

Де Брюйне сыграл 80 минут в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в минувший уикенд, но в понедельник внезапно пропустил тренировку "горожан".



За считанные часы до матча Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" "Сити" подтвердил, что Де Брюйне пропустит эту игру, и причиной тому является повреждение, полученное Кевином против "Эвертона".



При этом "горожане" пока не берутся назвать сроки восстановления 28-летнего бельгийца, который в великолепной форме начал новый сезон, забив два гола и отдав девять результативных передач в восьми матчах Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.



"Срок восстановления зависит от того, как он будет реагировать на определенную медицинским штабом клуба программу реабилитации", — гласит заявление клуба с "Этихад".