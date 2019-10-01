"Сити" потерял Де Брюйне с травмой паха

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" подтвердил, что полузащитник Кевин Де Брюйне угодил в лазарет с травмой паха.

Де Брюйне сыграл 80 минут в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в минувший уикенд, но в понедельник внезапно пропустил тренировку "горожан".

За считанные часы до матча Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" "Сити" подтвердил, что Де Брюйне пропустит эту игру, и причиной тому является повреждение, полученное Кевином против "Эвертона".

При этом "горожане" пока не берутся назвать сроки восстановления 28-летнего бельгийца, который в великолепной форме начал новый сезон, забив два гола и отдав девять результативных передач в восьми матчах Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.

"Срок восстановления зависит от того, как он будет реагировать на определенную медицинским штабом клуба программу реабилитации", — гласит заявление клуба с "Этихад".


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. contrario 01.10.2019 17:28 # contrario
    по стопам Джеррарда

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  2. stavluiordinar 01.10.2019 17:26 # stavluiordinar
    Зря здравствуете. Этот парень всегда вёл честный спортивный медийный образ жизни, его упрекнуть не в чем. Отличный спортсмен.

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  3. naby-keita 01.10.2019 17:08 # naby-keita
    Мед штаб в мешках работает?) Вечно все поломанные)

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  4. liverfun 01.10.2019 17:07 # liverfun
    топчик, лучший игрок сити, здоровья

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  5. stargazer 01.10.2019 17:05 # stargazer
    Чо то парень стеклянным стал...

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  6. lfc-in-my-heart 01.10.2019 17:02 # lfc-in-my-heart
    Ну что, короли, приплыли? Кто теперь голевые пасы отдавать будет?? Отаменди на соперника? Чемп можно не продолжать!!!

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