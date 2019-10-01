"Сити" потерял Де Брюйне с травмой паха
"Манчестер Сити" подтвердил, что полузащитник Кевин Де Брюйне угодил в лазарет с травмой паха.
Де Брюйне сыграл 80 минут в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в минувший уикенд, но в понедельник внезапно пропустил тренировку "горожан".
За считанные часы до матча Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" "Сити" подтвердил, что Де Брюйне пропустит эту игру, и причиной тому является повреждение, полученное Кевином против "Эвертона".
При этом "горожане" пока не берутся назвать сроки восстановления 28-летнего бельгийца, который в великолепной форме начал новый сезон, забив два гола и отдав девять результативных передач в восьми матчах Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.
"Срок восстановления зависит от того, как он будет реагировать на определенную медицинским штабом клуба программу реабилитации", — гласит заявление клуба с "Этихад".
01.10.2019 17:00
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по стопам Джеррарда
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Зря здравствуете. Этот парень всегда вёл честный спортивный медийный образ жизни, его упрекнуть не в чем. Отличный спортсмен.
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Мед штаб в мешках работает?) Вечно все поломанные)
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топчик, лучший игрок сити, здоровья
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Чо то парень стеклянным стал...
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Ну что, короли, приплыли? Кто теперь голевые пасы отдавать будет?? Отаменди на соперника? Чемп можно не продолжать!!!
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