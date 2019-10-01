"Ливерпуль" взял на работу португальского тренера
"Ливерпуль" официально подтвердил переход в клуб португальского тренера Витора Матоша.
Матош прибывает в мерсисайдский клуб из "Порту", где он трудился ассистентом наставника второй команды.
Стоить отметить, что это был уже второй период Витора в "Порту". Также Матош успел поработать техническим координатором и тренером команды U-16 в китайском "Шаньдун Лунэн".
В "Ливерпуле" 31-летний Матош возглавит резервную команду и будет помогать молодым игрокам из академии сделать скачок в первую команду.
Фактически Виктор займет предыдущую позицию Пепа Лейндерса, который перешел в "Ливерпуль" тоже из "Порту" и который сейчас является помощником Юргена Клоппа.
"Он умен, у него очень хороший английский — что, очевидно, важно — и он поработал в различных клубах, хотя воспитан был "Порту", и это хорошо для нас, потому что Пеп вышел оттуда же", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
01.10.2019 16:00
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Порту кормил и кормит топ игроками всю Европу. Не с проста специалистов для фарма выбирают именно оттуда или же из Амстердама.
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Я один не понимаю кто он?
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Как они это делают?! Топари
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оооо на зависть всем хейтерочкам пригласили молодого топчика! молодцы, Ливерпуль, молодцы! Завидую я вам!
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