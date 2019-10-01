"Ливерпуль" взял на работу португальского тренера

Юрген Клопп и Пеп Лейндерс "Ливерпуль" официально подтвердил переход в клуб португальского тренера Витора Матоша.

Матош прибывает в мерсисайдский клуб из "Порту", где он трудился ассистентом наставника второй команды.

Стоить отметить, что это был уже второй период Витора в "Порту". Также Матош успел поработать техническим координатором и тренером команды U-16 в китайском "Шаньдун Лунэн".

В "Ливерпуле" 31-летний Матош возглавит резервную команду и будет помогать молодым игрокам из академии сделать скачок в первую команду.

Фактически Виктор займет предыдущую позицию Пепа Лейндерса, который перешел в "Ливерпуль" тоже из "Порту" и который сейчас является помощником Юргена Клоппа.

"Он умен, у него очень хороший английский — что, очевидно, важно — и он поработал в различных клубах, хотя воспитан был "Порту", и это хорошо для нас, потому что Пеп вышел оттуда же", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2019 16:00

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  1. liverpo0ol 01.10.2019 17:31 # liverpo0ol
    Порту кормил и кормит топ игроками всю Европу. Не с проста специалистов для фарма выбирают именно оттуда или же из Амстердама.

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  2. stavluiordinar 01.10.2019 17:28 # stavluiordinar
    Я один не понимаю кто он?

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  3. electric 01.10.2019 16:35 # electric
    Как они это делают?! Топари

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  4. largo-winch 01.10.2019 16:28 # largo-winch
    оооо на зависть всем хейтерочкам пригласили молодого топчика! молодцы, Ливерпуль, молодцы! Завидую я вам!

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