"Ливерпуль" взял на работу португальского тренера

"Ливерпуль" официально подтвердил переход в клуб португальского тренера Витора Матоша.

Матош прибывает в мерсисайдский клуб из "Порту", где он трудился ассистентом наставника второй команды.



Стоить отметить, что это был уже второй период Витора в "Порту". Также Матош успел поработать техническим координатором и тренером команды U-16 в китайском "Шаньдун Лунэн".



В "Ливерпуле" 31-летний Матош возглавит резервную команду и будет помогать молодым игрокам из академии сделать скачок в первую команду.



Фактически Виктор займет предыдущую позицию Пепа Лейндерса, который перешел в "Ливерпуль" тоже из "Порту" и который сейчас является помощником Юргена Клоппа.



"Он умен, у него очень хороший английский — что, очевидно, важно — и он поработал в различных клубах, хотя воспитан был "Порту", и это хорошо для нас, потому что Пеп вышел оттуда же", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".