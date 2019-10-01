Кин ожидает, что "Вест Хэм" и "Лестер" финиширут выше, чем МЮ и "Арсенал"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин ожидает, что "красные дьяволы" и "Арсенал" завершат этот сезон Премьер-Лиги ниже "Вест Хэма" и "Лестера".

Накануне вечером "Юнайтед" и "Арсенал" показали футбол удручающего содержания, сыграв вничью со счетом 1:1.



В последние годы в Премьер-Лиге сложилась "большая шестерка", однако теперь Кину кажется, что этой эре пришел конец.



"Кто из "Юнайтед" и "Арсенала" сможет финишировать в зоне Лиги Чемпионов? Никто из них двоих — учитывая их игру этим вечером".



"Юнайтед" нужно инвестировать в состав. Судя по игре, "Вест Хэм" и "Лестер" ворвутся в топ-4", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.