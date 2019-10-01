Анонс матча "Тоттенхэм" — "Бавария"

Харри Кейн В своем втором матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" сойдется с грозной "Баварией".

Данный матч вполне мог бы стать матчем лидеров Группы B, однако в выездном противостоянии с "Олимпиакосом" в первом туре "шпоры" умудрились упустить победу, ведя с преимуществом в два гола.

"В прошлом сезоне мы набрали одно очко в трех первых матчах Лиги Чемпионов. Никто не верил в нас, но мы добрались до финала. Так что футбол — это не то, как ты стартуешь. Сезон длинный, и ты должен быть спокоен и силен духом", — успокаивал свою команду главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино.

- Последний раз "Тоттенхэм" пересекался с "Баварией" в розыгрыше Кубка УЕФА сезона 1983/84, по сумме двух матчей одолев мюнхенцев 2:1 на пути к своему пока что последнему европейскому трофею.

- Обе свои предыдущие победы над "Тоттенхэмом" "Бавария" одержала дома, тогда как на выезде сыграла вничью 1:1 в октябре 1982 и уступила 2:0 в декабре 1983.

- "Тоттенхэм" выиграл все четыре последних встречи с немецкими командами в Лиге Чемпионов (все — с дортмундской "Боруссией").

- "Тоттенхэм" выиграл восемь из 11 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов, в трех из четырех таких матчей даже не пропустив.

- На групповом этапе Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" выиграл девять из 12 последних домашних матчей.

- "Бавария" не проиграла ни одного из девяти последних выездных матчей в Лиге Чемпионов, включая шесть побед.

- В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" сохранил свои ворота на замке в трех домашних матчах — как в трех предыдущих кампаниях в этом соревновании.

Единственными потерями "Тоттенхэма" остаются Райан Сессеньон и Джовани Ло Чельсо.

Лига Чемпионов. Группа B. 2-й тур
"Тоттенхэм" (Англия) — "Бавария" (Германия)
Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Бавария, Лига Чемпионов, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2019 14:35

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  1. steveg8 01.10.2019 15:06 # steveg8
    Курятник должен наказать фрицевскую помойку.

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  2. mr-s1n1st3r 01.10.2019 15:02 # mr-s1n1st3r
    7 Челси 7

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  3. mikkiynwa 01.10.2019 14:39 # mikkiynwa
    АЛГА
    Челче

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