Анонс матча "Манчестер Сити" — "Динамо"

Во вторник вечером "Манчестер Сити" может утвердиться лидером своей группы Лиги Чемпионов, если обыграет в домашних стенах загребское "Динамо".

Как и "горожане", "Динамо" тоже стартовало на групповом этапе с победы. Если английская команда на выезде разгромила "Шахтер" со счетом 0:3, то хорватская катком прошлась по "Аталанте" — 4:0.



"Сыграть с пятеркой защитников и забить при этом четыре гола — это неплохо. Они агрессивны, делая длинные забросы на нападающих, которые у них столь сильны физически. Мы должны быть осторожны", — говорил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола на пресс-конференции.



- Это будет первая встреча "Сити" не только с "Динамо", но и с хорватской командой вообще.



- "Динамо" еще никогда не возвращалось из Англии с победой, проиграв пять из семи выездов сюда во всех соревнованиях.



- "Сити" выиграл все четыре последних домашних матча в Лиге Чемпионов с общим счетом 19:4, но пять побед подряд на своем поле в турнире у "горожан" еще никогда не было.



- "Сити" проиграл только один из 11 последних домашних матчей на групповой стадии Лиги Чемпионов.



- "Динамо не знает побед уже 15 выездных матчей Лиги Чемпионов кряду, включая 13 поражений.



- В случае проигрыша на "Этихад" "Динамо" установит новый рекорд Лиги Чемпионов в 13 выездных поражений подряд (у московского "Спартака" тоже 12, с октября 2000 по октябрь 2006).



- Победа 0:3 над "Шахтером" стала 30-й в карьере Гвардиолы в рамках Лиги Чемпионов с перевесом в три гола или более. Лучше в этом плане только Карло Анчелотти (32).



- Убедительная победа над "Аталантой" прервала серию "Динамо" из 11 поражений подряд в Лиге Чемпионов. Прежде хорватской команде лишь однажды удалось выиграть два матча кряду в турнире (в ноябре 1998).



Тренировку накануне пропустил полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне, и его участие в матче под вопросом. Фернандиньо и Николас Отаменди продолжат действовать в центре обороны.



Лига Чемпионов. Группа C. 2-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Динамо Загреб" (Хорватия)

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция