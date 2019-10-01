Шмейхель: "Погба — проблемный ребенок для "Юнайтед"
Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель назвал полузащитника Поля Погба "проблемным ребенком" для команды Оле Гуннара Сульшера.
Накануне вечером Погба провел все 90 минут матча Премьер-Лиги против "Арсенала". У Шмейхеля, который присутствовал на стадионе вместе со своим сыном Каспером, сложилось впечатление, что Поль только замедлял игру "Юнайтед".
"То, как мяч перемещается по полю, когда Погба в команде, отличается от скорости мяча, когда его нет в команде, и им нужно обратить на это внимание".
"В первые 25 минут он пасовал только назад, и это расстраивает в случае с игроком такого калибра".
"Есть ощущение, словно он проблемный ребенок для этой команды. Я не говорю, что он все делает неправильно — больше похоже на то, что он путается насчет своих обязанностей. Он толком не знает, что должен делать в этой команде", — сообщил Шмейхель Optus Sport.
01.10.2019 13:25
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Гендузи>>>>>Погба
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пкпа,ведь,топ
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*лядь да! внезапно
просто опухоль в команде
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Вся надежда на РМ, надеюсь заберут им как раз нужно усиление)
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что делать, когда вокруг тупые бегунки? поменять команду на нормальную, вестимо.
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