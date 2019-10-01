Шмейхель: "Погба — проблемный ребенок для "Юнайтед"

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель назвал полузащитника Поля Погба "проблемным ребенком" для команды Оле Гуннара Сульшера.

Накануне вечером Погба провел все 90 минут матча Премьер-Лиги против "Арсенала". У Шмейхеля, который присутствовал на стадионе вместе со своим сыном Каспером, сложилось впечатление, что Поль только замедлял игру "Юнайтед".



"То, как мяч перемещается по полю, когда Погба в команде, отличается от скорости мяча, когда его нет в команде, и им нужно обратить на это внимание".



"В первые 25 минут он пасовал только назад, и это расстраивает в случае с игроком такого калибра".



"Есть ощущение, словно он проблемный ребенок для этой команды. Я не говорю, что он все делает неправильно — больше похоже на то, что он путается насчет своих обязанностей. Он толком не знает, что должен делать в этой команде", — сообщил Шмейхель Optus Sport.