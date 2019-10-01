Шмейхель: "Погба — проблемный ребенок для "Юнайтед"

Поль Погба Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель назвал полузащитника Поля Погба "проблемным ребенком" для команды Оле Гуннара Сульшера.

Накануне вечером Погба провел все 90 минут матча Премьер-Лиги против "Арсенала". У Шмейхеля, который присутствовал на стадионе вместе со своим сыном Каспером, сложилось впечатление, что Поль только замедлял игру "Юнайтед".

"То, как мяч перемещается по полю, когда Погба в команде, отличается от скорости мяча, когда его нет в команде, и им нужно обратить на это внимание".

"В первые 25 минут он пасовал только назад, и это расстраивает в случае с игроком такого калибра".

"Есть ощущение, словно он проблемный ребенок для этой команды. Я не говорю, что он все делает неправильно — больше похоже на то, что он путается насчет своих обязанностей. Он толком не знает, что должен делать в этой команде", — сообщил Шмейхель Optus Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Шмейхель

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2019 13:25

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  1. irbis85 01.10.2019 14:39 # irbis85
    Гендузи>>>>>Погба

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  2. chr1s8rown 01.10.2019 14:15 # chr1s8rown
    пкпа,ведь,топ

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  3. liver4ever 01.10.2019 14:13 # liver4ever
    *лядь да! внезапно
    просто опухоль в команде

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  4. mancunia-planet 01.10.2019 13:57 # mancunia-planet
    Вся надежда на РМ, надеюсь заберут им как раз нужно усиление)

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  5. alexomck 01.10.2019 13:39 # alexomck
    что делать, когда вокруг тупые бегунки? поменять команду на нормальную, вестимо.

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