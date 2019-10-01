Райт считает, что капитаном "Арсенала" должен быть Гендузи, а не Джака

Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что 20-летний полузащитник Маттео Гендузи заслуживает быть капитаном "канониров".

Лишь на прошлой неделе главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери объявил о назначении постоянным капитаном команды полузащитника Гранита Джаки.



В своем первом матче в новой роли — против "Манчестер Юнайтед" в понедельник вечером — Джака толком себя не проявил, вдобавок навлек гнев фанатов за то, что увернулся от результативного удара Скотта Мактоминея. По мнению Райана, отдать повязку следовало совсем не Граниту.



"Если из этого матча и можно извлечь какой-нибудь позитив, то это игра Маттео Гендузи, он великолепно себя проявил. Он тот, кто ведет командой за собой".



"Когда он только пришел в команду и в своем первом сезоне сыграл так много матчей, я подумал, что это было слишком много для него".



"Однако теперь он выглядит тем, кто полностью контролирует то, что он делает. Он замечательно врывается в свободные зоны — он был великолепен против "Тоттенхэма" и сделал результативную передачу на Обамеянга. Он то, кто постоянно устремлен вперед и старается помогать команде".



"Я знаю, они уже выбрали капитана, но мне кажется, Джака не должен быть капитаном. Он не может быть впереди этого парня или Обамеянга, на мой взгляд".



"Он является образцом для 20-летнего парня. Мы знаем, что Тони Адамс был капитаном в свои 20, но Унаи Эмери, возможно, не хватило духа, чтобы отдать повязку кому-нибудь вроде Маттео Гендузи".



"Когда смотришь на него и то, что он делает, беря игру за шкирку и ведя "Арсенал" вперед, и при этом он не является капитаном или вице-капитаном, то это безумие, как мне кажется", — цитирует Райта Goal.