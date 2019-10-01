Гари Невилл раскритиковал Фреда

Фред Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Фреда после очередного невыразительного матча.

Когда в концовке домашнего матча Премьер-Лиги против "Арсенала" "красные дьяволы" оказывали давление, пытаясь вырвать победу, Оле Гуннар Сульшер решил укрепить атакующую игру с помощью выхода на замену Фреда.

26-летний бразилец, купленный у "Шахтера" за 53 миллиона фунтов летом 2018, провел на поле "Олд Траффорд" 16 минут, не считая компенсированного времени, но лишь в очередной раз разочаровал Невилла.

"За последние 12 месяцев я не увидел ничего, чем бы он мог оправдать свой ценник. Да, он провел хороший матч против ПСЖ на выезде. Но я не вижу в нем бомбардира, я не вижу в нем оборонительного полузащитника, я не вижу в нем бегунка".

"Когда тратишь 60 миллионов фунтов, хочется думать, что он будет подходить под одну из этих категорий", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Фред

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. moneymaker 01.10.2019 11:59 # moneymaker
    Только ленивый не пинает этого выродка. Хотя играет как Торейра, хоть свои 15 минут, хоть и на крысином поле.

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  2. liverfun 01.10.2019 11:55 # liverfun
    Так это вопрос не к фреду, он чтоли назначал за себя ценник? Если ты за кусок говна заплатил как за конфетку, то это не сделает из него эту самую конфетку

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  3. bes-ter 01.10.2019 11:55 # bes-ter
    Зато увели из под носа Сити, разьве ни это главное?

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  4. slash-lfc 01.10.2019 11:06 # slash-lfc
    Невилл трепло обоссаное жи ессь.

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