Гари Невилл раскритиковал Фреда
Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Фреда после очередного невыразительного матча.
Когда в концовке домашнего матча Премьер-Лиги против "Арсенала" "красные дьяволы" оказывали давление, пытаясь вырвать победу, Оле Гуннар Сульшер решил укрепить атакующую игру с помощью выхода на замену Фреда.
26-летний бразилец, купленный у "Шахтера" за 53 миллиона фунтов летом 2018, провел на поле "Олд Траффорд" 16 минут, не считая компенсированного времени, но лишь в очередной раз разочаровал Невилла.
"За последние 12 месяцев я не увидел ничего, чем бы он мог оправдать свой ценник. Да, он провел хороший матч против ПСЖ на выезде. Но я не вижу в нем бомбардира, я не вижу в нем оборонительного полузащитника, я не вижу в нем бегунка".
"Когда тратишь 60 миллионов фунтов, хочется думать, что он будет подходить под одну из этих категорий", — сообщил Невилл в эфире.
01.10.2019 11:00
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Только ленивый не пинает этого выродка. Хотя играет как Торейра, хоть свои 15 минут, хоть и на крысином поле.
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Так это вопрос не к фреду, он чтоли назначал за себя ценник? Если ты за кусок говна заплатил как за конфетку, то это не сделает из него эту самую конфетку
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Зато увели из под носа Сити, разьве ни это главное?
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Невилл трепло обоссаное жи ессь.
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