Гари Невилл раскритиковал Фреда

Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Фреда после очередного невыразительного матча.

Когда в концовке домашнего матча Премьер-Лиги против "Арсенала" "красные дьяволы" оказывали давление, пытаясь вырвать победу, Оле Гуннар Сульшер решил укрепить атакующую игру с помощью выхода на замену Фреда.



26-летний бразилец, купленный у "Шахтера" за 53 миллиона фунтов летом 2018, провел на поле "Олд Траффорд" 16 минут, не считая компенсированного времени, но лишь в очередной раз разочаровал Невилла.



"За последние 12 месяцев я не увидел ничего, чем бы он мог оправдать свой ценник. Да, он провел хороший матч против ПСЖ на выезде. Но я не вижу в нем бомбардира, я не вижу в нем оборонительного полузащитника, я не вижу в нем бегунка".



"Когда тратишь 60 миллионов фунтов, хочется думать, что он будет подходить под одну из этих категорий", — сообщил Невилл в эфире.