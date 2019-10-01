Рой Кин шокирован низким качеством игры "Юнайтед"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал "красных дьяволов" за низкое качество игры в матче против "Арсенала", но одновременно поддержал главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Вынесенный на вечер понедельника матч Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" совсем не выглядел игрой команд, претендующих на высокие цели. "Юнайтед" и "Арсенал" показали весьма посредственный футбол, однако Кин все равно верит в Сульшера.



"Гари Невилл сказал, что это был действительно хороший матч — должно быть, я смотрел другую игру".



"Я шокирован игрой. "Юнайтед" не хватило уверенности в себе, чтобы прикончить интригу. "Юнайтед" лишь нужно было протянуть руку, чтобы забрать три очка".



"Я не уверен, что Оле может извлечь из этой игры. Там было не так много позитивных вещей".



"Думаю, Оле — великолепный и честный парень. В данный момент у них много работы, потому что шестеро или семеро молодых парней только учатся игре".



"Все мы очень нетерпеливы и требуем успеха, но вы должны дать ему время. Он разочарован, он под давлением, но он держится. Он классный парень, и он тоже расстроен, что недостаточно побеждает".



"Они дали ему эту работу и должны поддержать хотя бы пару трансферных окон. Будут ли впереди другие тяжелые дни? На это можно поставить свою жизнь, но вы должны сохранить доверие к Оле".



"Сегодня вечером обеим командам не хватало мастерства. Недостаточно голов и недостаточно созданных моментов", — цитирует Кина The Telegraph.