Жоржиньо потребовал от "Челси" лучше распоряжаться своими моментами

Полузащитник "Челси" Жоржиньо заявил, что его команда не может оставаться столь же расточительной, как в победном матче против "Брайтона".

В минувшую субботу "синие" отпраздновали свою первую домашнюю победу в Премьер-Лиге при Фрэнке Лэмпарде, одолев "Брайтон" со счетом 2:0.



При этом счет 2:0 не отражает в полной мере то колоссальное преимущество, что имел "Челси". Подопечные Лэмпарда забили только два гола при 24 ударах, и Жоржиньо видит в этом проблему.



"Это важно, потому что нам пришлось много создать ради победы. Думаю, нам нужно лучше распоряжаться своими шансами, потому что мы не можем каждый раз создавать столько моментов и забивать только два гола".



"В матчах вроде Лиги Чемпионов ты не можешь ошибаться, потому что каждая команда там очень хороша. Там соперник может создать один момент и забить один гол. Поэтому в обороне тебе требуется более высокая концентрация", — сообщил Жоржиньо Evening Standard.