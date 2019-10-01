Семь вещей, что мы узнали в 7-м туре

Середняковая игра "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", продление 100-процентной серии "Ливерпуля", первая победа Фрэнка Лэмпарда дома — таковы некоторые из главных наблюдений по итогам 7-го тура Премьер-Лиги.





"Ливерпулю" повезло в Шеффилде



"Шеффилд Юнайтед" стал, возможно, самым серьезным оппонентом команде Юргена Клоппа в этом чемпионате. Свою победную серию "Ливерпуль" продлил, но на этот раз лидерам понадобилась удача, проявившая себя в большой ошибке голкипера "клинков" Дина Хендерсона.



Без нее "Ливерпуль" с трудом создавал полумоменты, которых было не больше, чем возможностей у "Шеффилд Юнайтед". Менеджер хозяев Крис Уайлдер должен вспоминать не только ошибку Хендерсона, но и промах 34-летнего дебютанта Премьер-Лиги Леона Кларка с убойной позиции. Для Уайлдера этот матч был "упущенной возможностью" стать первым, кто в этом сезоне Премьер-Лиги огорчил "Ливерпуль".



"Астон Вилла" не может удержать результат



Команда Дина Смита остается в зоне вылета, но так ли плоха игра новичков чемпионата? С точки зрения качества — конечно, нет. Но "Астон Вилле" будет угрожать борьба за выживание в том случае, если команда не научится играть по результату. Субботний поединок с "Бернли" стал еще одним примером того, как бирмингемцы упустили необходимый им счет, владея преимуществом.



"Вилла" дважды вела в счете по ходу матча. После гола Джона Макгинна на 79-й минуте казалось, что три очка не ускользнут от хозяев, но они уже через пару минуту позволили Крису Вуду забить из пределов своей штрафной. "Бернли" — одна из самых неуступчивых команд чемпионата, но искать проблему "Вилле" нужно в себе. Никто в этом сезоне не потерял больше очков в выигрышных позициях. Добавить к той же проблеме можно и домашний матч с "Вест Хэмом", где "Вилла" сыграла 0:0, не воспользовавшись большинством после удаления Артура Масуаку.



"Челси" все-таки побеждает дома



Календарь предоставил Фрэнку Лэмпарду хороший шанс наконец победить на своем поле. "Челси" проводил сразу четыре подряд домашних поединка во всех турнирах, и вторая часть этой серии вышла более успешной. За поражениями от "Валенсии" и "Ливерпуля" последовали разгром "Гримсби" в Кубке Лиги, а затем убедительная победа над "Брайтоном" в чемпионате.



"Чайки" никак не научаться играть с "Челси". Они проиграли лондонцам все матчи чемпионата в истории. В субботу подопечные Лэмпарда ограничились двумя мячами, хотя могли забивать значительно больше. Более того, "Челси" оформил первый "клин-шит" в сезоне. "Брайтон" сейчас принято хвалить за смену игрового стиля, но именно желание играть в короткий пас у своих воротах помогло "Челси" добиться результата. Не говоря уже о том, что команда Грэма Поттера в этом сезоне побеждала только раз — еще в первом туре, встречаясь с кризисным "Уотфордом".



"Тоттенхэм" прервал серию неудач



Маурисио Почеттино редко теряет очки в матчах с "Саутгемптоном", своим бывшим клубом. Но в эту субботу ожидать можно было чего угодно. "Тоттенхэм" не выигрывал в трех матчах во всех турнирах, Почеттино (по слухам) задумался об уходе, а Харри Кейн открыто признал, что команда психологически пострадала из-за желания некоторых игроков уйти. "Шпоры" выглядели уязвимыми, а "Саутгемптон" смотрелся агрессивным после поражения от "Борнмута" и последовавшего разгрома "Портсмута" в Кубке Лиги.



Победа "Тоттенхэма" легкой в итоге не вышла. Другое дело, что успех в таких обстоятельствах — то, что нужно Почеттино. Удаление Сержа Орье и кошмарная ошибка Уго Льориса, казалось, отправят "шпор" в нокаут. Но хозяева забили быстрый мяч (отличная атака с завершением от Кейна), а затем выстояли в противостоянии с очень солидным соперником. Неизвестно, сможет ли команда Почеттино оттолкнуться от этого результата, но обычно командный дух прокачивают именно сложные победы.



"Эвертон" отпустил "Манчестер Сити"



Дела команды Марку Силвы сейчас привычно плохи, но "Эвертон" имел отличную возможность отобрать очки у "Манчестер Сити". Проиграв два последних матча "горожанам" на "Гудисон Парк", мерсисайдцы на этот раз серьезно взялись за дело и держали интригу в матче до 84-й минуты и гола Рахима Стерлинга.



Нельзя сказать, что "ирискам" везло оставаться в игре. "Сити" понадобился роскошный удар Рияда Махреза со штрафного, чтоб выйти вперед по ходу второго тайма. Но что даже важнее — им понадобились сейвы Эдерсона. Бразильский вратарь спасал команду после ударов Йерри Мины и Доминика Калверта-Левина, когда гол казался уже почти неизбежным. Силва после матча хвалил свою команду за показанный футбол, но второе подряд домашнее поражение, и амбициозный "Эвертон" сейчас ближе к зоне вылета, чем к местам в первой шестерке.



"Лестер" продолжает побеждать



Менеджер "Ньюкасла" Стив Брюс решил перейти на игру с четырьмя защитниками в матче с "Лестером", но тактические ходы тренера не имели большого значения. "Сороки" более-менее неплохо держались в игре до 43-й минуты, когда случилось удаление их полузащитника Айзека Хейдена. Оставшись вдесятером, "Ньюкасл" капитулировал наихудшим образом, чем привел в ярость Брюса.



"Лестер" забил пять мячей, одержав свою самую крупную победу в чемпионате более чем за двадцать лет. Команда Брендана Роджерса сохранила третье место в таблице. Она также третья в условной таблице после назначения Роджерса. Идея о квалификации в Лигу Чемпионов сейчас не выглядит такой уж безумной — особенно на фоне выступлений традиционных грандов. В следующем туре "лисы" отправляются в гости к "Ливерпулю" — редкому (одному из двух) соперников, выглядящих сильнее "Лестера" в последние месяцы.



"Манчестер Юнайтед" выдал худший старт сезона за 30 лет



Матч "Юнайтед" и "Арсенала" сейчас и близко не выглядит противостоянием грандов. И если в прошлом году на "Олд Траффорд" команды хотя бы порадовали эффектной перестрелкой, то сейчас не было и этого — по голу с каждого и минимум причин выделять чьи-то индивидуальные действия. "Юнайтед" и "Арсенал" не дали даже ожидавшейся феерии ошибок и забитых мячей — ни те, ни другие по-настоящему не верили в себя.



И если "Арсенал" эта ничья, по крайней мере, подняла в четверку, то "красные дьяволы" застряли в середине таблицы. Да, у них всего на три очка меньше, чем у "Арсенала", а позади всего лишь семь туров. Но на этом отрезке показатель "Юнайтед" — худший за 30 лет. В сезоне 1989/90 МЮ по итогу финишировал на 13-м месте, и от такого результата сейчас команду Сульшера убережет только возросшая за годы Премьер-Лиги пропасть между большими и остальными клубами. Хотя, по сути, "Юнайтед" и "Арсенал", пусть и поднявшийся на четвертое место, в понедельник мало чем отличались от условных середняков.



Иван Громиков специально для FAPL.ru