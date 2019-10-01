Сульшер посетовал, что флажок лайнсмена смутил защитников МЮ

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер посетовал, что поднятый лайнсменом флажок смутил его защитников в эпизоде с ответным голом "Арсенала".

Напомним, лайнсмен зафиксировал несуществующий офсайд в эпизоде с голом Пьер-Эмерика Обамеянга. Голом, который был засчитан только после вмешательства системы VAR и который позволил "канонирам" увезти ничью с "Олд Траффорд" со счетом 1:1.

У Сульшера нет возражений насчет справедливости гола, однако Оле Гуннар сетует, что его защитники остановились после поднятого лайнсменом флажка, а также считает, что VAR могла бы зафиксировать игру рукой у защитника "Арсенала" Сеада Колашинаца.

"Эшли Янг определенно поднимал руку в тот момент. Потому что он смотрел прямо на лайнсмена. Кажется, он немного задержался, хотя мог заблокировать удар и помочь Давиду Де Хеа. Однако этим нас не утешить теперь. Это был прекрасный гол для них, но лайнсмену, возможно, не стоило поднимать флажок".

"Поднятый флажок оказал влияние на ситуацию. Ты мог подождать и поднять его позже. Или поднять его, когда соперник играл рукой. Но это зависит от рефери".

"Мы могли и должны были получить пенальти за игру рукой. Сейчас в игре бывает много таких подозрений, но ты не можешь вернуться назад и получить пенальти. VAR все еще находится в процессе отладки, и я за правильные решения. Сегодня "Арсенал" заслуживал, чтобы их гол засчитали", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.


Метки VAR, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. empry 01.10.2019 08:48 # empry
    Пас Туанзебе на уровне районной ДЮСШ не смутил я так понимаю.

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  2. keane16 01.10.2019 08:26 # keane16
    Отсосал бы хуй Янг, а не заблокировал удар, это у него лучше получается

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  3. carrick-16 01.10.2019 08:20 # carrick-16
    Играть до конца надо, до свистка

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  4. shimane 01.10.2019 07:53 # shimane
    нужно отучивать от привычки смотреть на боковых судей

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  5. mrork 01.10.2019 07:31 # mrork
    Там 2 метра запаса было, где находят таких судей? А собственно нахрен они вообще нужны, если компьютер точнее определяет.
    Сделайте, чтобы в случае оффсайда сирена вопила, нафиг этих лохов судей

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  6. mufc1994 01.10.2019 07:15 # mufc1994
    Иди наxуй голум е6учий

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