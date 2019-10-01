Сульшер посетовал, что флажок лайнсмена смутил защитников МЮ
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер посетовал, что поднятый лайнсменом флажок смутил его защитников в эпизоде с ответным голом "Арсенала".
Напомним, лайнсмен зафиксировал несуществующий офсайд в эпизоде с голом Пьер-Эмерика Обамеянга. Голом, который был засчитан только после вмешательства системы VAR и который позволил "канонирам" увезти ничью с "Олд Траффорд" со счетом 1:1.
У Сульшера нет возражений насчет справедливости гола, однако Оле Гуннар сетует, что его защитники остановились после поднятого лайнсменом флажка, а также считает, что VAR могла бы зафиксировать игру рукой у защитника "Арсенала" Сеада Колашинаца.
"Эшли Янг определенно поднимал руку в тот момент. Потому что он смотрел прямо на лайнсмена. Кажется, он немного задержался, хотя мог заблокировать удар и помочь Давиду Де Хеа. Однако этим нас не утешить теперь. Это был прекрасный гол для них, но лайнсмену, возможно, не стоило поднимать флажок".
"Поднятый флажок оказал влияние на ситуацию. Ты мог подождать и поднять его позже. Или поднять его, когда соперник играл рукой. Но это зависит от рефери".
"Мы могли и должны были получить пенальти за игру рукой. Сейчас в игре бывает много таких подозрений, но ты не можешь вернуться назад и получить пенальти. VAR все еще находится в процессе отладки, и я за правильные решения. Сегодня "Арсенал" заслуживал, чтобы их гол засчитали", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.
01.10.2019 07:00
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Пас Туанзебе на уровне районной ДЮСШ не смутил я так понимаю.
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Отсосал бы хуй Янг, а не заблокировал удар, это у него лучше получается
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Играть до конца надо, до свистка
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нужно отучивать от привычки смотреть на боковых судей
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Там 2 метра запаса было, где находят таких судей? А собственно нахрен они вообще нужны, если компьютер точнее определяет.
Сделайте, чтобы в случае оффсайда сирена вопила, нафиг этих лохов судей
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Иди наxуй голум е6учий
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