Мойес назвал причину, почему "Ливерпуль" станет чемпионом

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Дэвид Мойес назвал причину, по которой, как ему кажется, "Ливерпуль" оставит "Манчестер Сити" без титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Начало нового сезона показало, что "Ливерпуль" и "Сити", как и в прошлом, собираются доминировать над остальными командами и только между собой определят судьбу чемпионского звания.



Одновременно начало сезона обнаружило у "горожан" огромные кадровые проблемы в линии обороны, тогда как защита "красных" по-прежнему надежна. Мойес ожидает, что это будет решающим фактором.



"Да, я думаю, "Ливерпуль" сможет выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне. Думаю, у них была очень хорошая команда в прошлом сезоне, и в этом — тоже. Они смогут это, если их тройка нападения останется в форме — Фирмино так важен для их команды".



"На мой взгляд, "Ливерпуль" обладает сильнейшей обороной. Именно это обеспечит им преимущество. "Манчестер Сити" позволяет своим соперникам создавать много моментов, в отличие от "Ливерпуля", — сообщил Мойес beIN Sports.