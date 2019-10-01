Мойес назвал причину, почему "Ливерпуль" станет чемпионом
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Дэвид Мойес назвал причину, по которой, как ему кажется, "Ливерпуль" оставит "Манчестер Сити" без титула Премьер-Лиги в этом сезоне.
Начало нового сезона показало, что "Ливерпуль" и "Сити", как и в прошлом, собираются доминировать над остальными командами и только между собой определят судьбу чемпионского звания.
Одновременно начало сезона обнаружило у "горожан" огромные кадровые проблемы в линии обороны, тогда как защита "красных" по-прежнему надежна. Мойес ожидает, что это будет решающим фактором.
"Да, я думаю, "Ливерпуль" сможет выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне. Думаю, у них была очень хорошая команда в прошлом сезоне, и в этом — тоже. Они смогут это, если их тройка нападения останется в форме — Фирмино так важен для их команды".
"На мой взгляд, "Ливерпуль" обладает сильнейшей обороной. Именно это обеспечит им преимущество. "Манчестер Сити" позволяет своим соперникам создавать много моментов, в отличие от "Ливерпуля", — сообщил Мойес beIN Sports.
01.10.2019 06:00
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Потому что Джирард в ФА полной ставке?
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Не дали мужику провести реформы в мю. Сейчас бы уже у него была бы добрая команда. А так, ништяк, скаму еще лет пятьдесят болтаться как хуй в проруби.
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Ванга говорит ежели оставшиеся 30 матчей выиграем то чемпионами будем стопудово!
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Капитан Очевидность...блиать:)
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Одна осечка и уже ситуация будет выглядеть иначе. Так что рано делать какие-то прогнозы
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