Мойес назвал причину, почему "Ливерпуль" станет чемпионом

Дэвид Мойес Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Дэвид Мойес назвал причину, по которой, как ему кажется, "Ливерпуль" оставит "Манчестер Сити" без титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Начало нового сезона показало, что "Ливерпуль" и "Сити", как и в прошлом, собираются доминировать над остальными командами и только между собой определят судьбу чемпионского звания.

Одновременно начало сезона обнаружило у "горожан" огромные кадровые проблемы в линии обороны, тогда как защита "красных" по-прежнему надежна. Мойес ожидает, что это будет решающим фактором.

"Да, я думаю, "Ливерпуль" сможет выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне. Думаю, у них была очень хорошая команда в прошлом сезоне, и в этом — тоже. Они смогут это, если их тройка нападения останется в форме — Фирмино так важен для их команды".

"На мой взгляд, "Ливерпуль" обладает сильнейшей обороной. Именно это обеспечит им преимущество. "Манчестер Сити" позволяет своим соперникам создавать много моментов, в отличие от "Ливерпуля", — сообщил Мойес beIN Sports.


Метки Ливерпуль, Мойес, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2019 06:00

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  1. xhakaboom 01.10.2019 07:23 # xhakaboom
    Потому что Джирард в ФА полной ставке?

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  2. machete147703 01.10.2019 07:13 # machete147703
    Не дали мужику провести реформы в мю. Сейчас бы уже у него была бы добрая команда. А так, ништяк, скаму еще лет пятьдесят болтаться как хуй в проруби.

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  3. liverpool1892est 01.10.2019 06:43 # liverpool1892est
    Ванга говорит ежели оставшиеся 30 матчей выиграем то чемпионами будем стопудово!

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  4. liverpool1892est 01.10.2019 06:39 # liverpool1892est
    Капитан Очевидность...блиать:)

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  5. tigerpool 01.10.2019 06:05 # tigerpool
    Одна осечка и уже ситуация будет выглядеть иначе. Так что рано делать какие-то прогнозы

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