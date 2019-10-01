Обамеянг считает, что VAR умаляет радость от празднования голов

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что не получил должного удовольствия от своего гола в ворота "Манчестер Юнайтед" из-за VAR.

Именно гол Обамеянга позволил "канонирам" добыть ничью 1:1 на "Олд Траффорд", причем изначально рефери не собирался засчитывать забитый Пьер-Эмериком мяч, среагировав на флажок своего помощника на линии.



Вмешательство системы VAR позволило уличить лайнсмена в грубейшей ошибке и присудить гол "Арсеналу", однако ощущения от этого гола были уже не те.



"Я был уверен, что избежал офсайда. Я был удивлен, что рефери дал свисток, но я все равно завершил эпизод, как я это делаю обычно. Я всегда стараюсь забить, даже если прозвучал свисток".



"Я слышал, как толпа кричала об офсайде, но затем гол все-таки был зафиксирован, поэтому я рад!"



"Да, конечно, такие вещи умаляют радость от забитого гола... Это странно ощущение. Ты просто не можешь праздновать на 100 процентов. Но все нормально, и я счастлив", — сообщил Обамеянг Sky Sports.