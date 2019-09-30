"Юнайтед" и "Арсенал" сыграли вничью

Вмешательство системы VAR помогло "Арсеналу" увезти ничью от "Манчестер Юнайтед" — 1:1.

Относительно поражения 2:0 от "Вест Хэма" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Аксель Туанзебе, Поль Погба и Маркус Рэшфорд, заменив Аарона Ван-Биссаку, Неманью Матича и Мейсона Гринвуда.



После волевой победы 3:2 над "Астон Виллой" наставник "канониров" Унаи Эмери ввел в старт своей команды Калума Чемберса и Лукаса Торрейру, которые заменили Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Дани Себальоса.



В начальной стадии матча команды были предельно уважительных друг к другу, предпочитая свести риск к минимуму.



О характере игры говорит хотя бы тот факт, что этот матч обновил рекорд нынешнего сезона Премьер-Лиги по ожиданию первого удара в створ. Это случилось только на 29-й минуте, когда Андреас Перейра начал смещаться с фланга в центр, обыграл Давида Луиса и пробил с линии штрафной площади — Бернд Лено справился.



Вскоре гости ответили своим ударом. Защитники "Юнайтед" позволили Николя Пепе принять подачу с фланга, обработать мяч и вторым касанием пробить — Давид Де Хеа тоже был на чеку.



Также нельзя не отметить, что в игре обеих команд было много брака и много фолов. Демонстрируемый соперниками футбол был весьма примитивен.



Под занавес тайма игра вскрылась — команды отвечали атакой на атаку, и это привело к голу. Догнав уходящий мяч у лицевой линии, Рэшфорд сделал передачу назад на подступы к штрафной, а Скотт Мактоминей неожиданно для Лено пробил — 1:0.



Во втором тайме "канониры" пошли большими силами вперед и на 58-й минуте заставили соперника ошибиться. Это Туанзебе просто подарил мяч Букайо Саке, который тут же сделал передачу в штрафную на подключение Пьер-Эмерика Обамеянга — 1:1. Сперва лайнсмен зажег офсайд, однако VAR помогла восстановить справедливость.



Спустя две минуты "Арсенал" едва не повел в счете. Юный Сака со считанных метров замыкал прострельную передачу, однако после рикошета от ноги Виктора Линделефа мяч пошел выше.



Вскоре это воодушевление гостей после ответного гола улеглось, и "Юнайтед" разразился двумя голевыми моментами, но Погба и Мактоминей головой слегка не попали в створ.



"Дьяволы" определенно перехватили инициативу, а на 73-й минуте уже и Лено пришлось вступить в игру, чтобы отразить дальний удар Магуайра.



В концовке матча хозяева устроили отчаянный штурм, но победу добыть не смогли. Хороший момент имел Рэшфорд, однако Лено отразил его удар со штрафного.



Второй тайм этого матча, конечно, получился содержательнее и интереснее первого, однако качество игры обеих команд все равно оставляло желать сильно лучшего. Это был футбол на уровне середняков. "Юнайтед" имеет все основания считать эту ничью потерей двух очков, учитывая вмешательство VAR при голе "Арсенала" и свое давление во втором тайме.



"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче