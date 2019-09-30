"Юнайтед" и "Арсенал" сыграли вничью
Вмешательство системы VAR помогло "Арсеналу" увезти ничью от "Манчестер Юнайтед" — 1:1.
Относительно поражения 2:0 от "Вест Хэма" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Аксель Туанзебе, Поль Погба и Маркус Рэшфорд, заменив Аарона Ван-Биссаку, Неманью Матича и Мейсона Гринвуда.
После волевой победы 3:2 над "Астон Виллой" наставник "канониров" Унаи Эмери ввел в старт своей команды Калума Чемберса и Лукаса Торрейру, которые заменили Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Дани Себальоса.
В начальной стадии матча команды были предельно уважительных друг к другу, предпочитая свести риск к минимуму.
О характере игры говорит хотя бы тот факт, что этот матч обновил рекорд нынешнего сезона Премьер-Лиги по ожиданию первого удара в створ. Это случилось только на 29-й минуте, когда Андреас Перейра начал смещаться с фланга в центр, обыграл Давида Луиса и пробил с линии штрафной площади — Бернд Лено справился.
Вскоре гости ответили своим ударом. Защитники "Юнайтед" позволили Николя Пепе принять подачу с фланга, обработать мяч и вторым касанием пробить — Давид Де Хеа тоже был на чеку.
Также нельзя не отметить, что в игре обеих команд было много брака и много фолов. Демонстрируемый соперниками футбол был весьма примитивен.
Под занавес тайма игра вскрылась — команды отвечали атакой на атаку, и это привело к голу. Догнав уходящий мяч у лицевой линии, Рэшфорд сделал передачу назад на подступы к штрафной, а Скотт Мактоминей неожиданно для Лено пробил — 1:0.
Во втором тайме "канониры" пошли большими силами вперед и на 58-й минуте заставили соперника ошибиться. Это Туанзебе просто подарил мяч Букайо Саке, который тут же сделал передачу в штрафную на подключение Пьер-Эмерика Обамеянга — 1:1. Сперва лайнсмен зажег офсайд, однако VAR помогла восстановить справедливость.
Спустя две минуты "Арсенал" едва не повел в счете. Юный Сака со считанных метров замыкал прострельную передачу, однако после рикошета от ноги Виктора Линделефа мяч пошел выше.
Вскоре это воодушевление гостей после ответного гола улеглось, и "Юнайтед" разразился двумя голевыми моментами, но Погба и Мактоминей головой слегка не попали в створ.
"Дьяволы" определенно перехватили инициативу, а на 73-й минуте уже и Лено пришлось вступить в игру, чтобы отразить дальний удар Магуайра.
В концовке матча хозяева устроили отчаянный штурм, но победу добыть не смогли. Хороший момент имел Рэшфорд, однако Лено отразил его удар со штрафного.
Второй тайм этого матча, конечно, получился содержательнее и интереснее первого, однако качество игры обеих команд все равно оставляло желать сильно лучшего. Это был футбол на уровне середняков. "Юнайтед" имеет все основания считать эту ничью потерей двух очков, учитывая вмешательство VAR при голе "Арсенала" и свое давление во втором тайме.
"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче
30.09.2019 23:55
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Последние комментарии:
Де Хеа, Погба, Обама, Торрейра и в остальном один шлак. низко упали оба клуба.
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в детстве когда эмери говорил, что хочет быть комиком, все смеялись с него, теперь никто не смеется
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7 Челси 7
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Эмери забавный) находит игровое время для своих днарей Себальоса, Нельсона, Джака, Пепе, говорит, что Озилу надо исправится) просто конченный обидчивый куесос
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По игре топ4 щас мс лфк челси Лестер. Эт если адекватно
Пенсы по хг и вовсе 2.
Но в споре дерьма, арс все же предпочтительней, чем мю, по крайней мере по игре.
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Играли два говна, как будто кто-то ждал другого результата. Одни ссались полматча, вторые ничего кроме автобуса не знают, за лето не продвинулись в изучении чего либо еще.
Зачем на поле Погба вообще не ясно, где были во втором тайме Лингард/Перейра не ясно. Опасность создает или пожар в арсеналской обороне, или Джеймс или прущий по центру Мактоминей. Решфорд не в форме абсолютно, Янгу пора на пенсию, своими кривыми кроссами он вернул мне 2014й. Конечно, у МЮ опять проблемы с травмированными (это в 7м туре, лол, кто занимается физической готовностью?), но к Сульшеру даже по этому матчу куча вопросов по составу. На второй тайм вышли минуте в 65й.
7 туров 9 очков, так даже Мойша не обсирался. И при том что пока сыграли с самыми нестабильным из топ6 и дома.
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Кукарекали кукарекали да не кукарекали
Хейторы имбаные мля
Ожидаемая ничья кретины мля
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Матч, когда Мактомини лучший.
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Мю лютое дерьмище
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ждем жозика на место эмери к след лету
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зря на Пепе все гонят, анри тоже сначала куском говна был, зато потом его в барсу купили
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Нда. Печально. Такой Манчестер Юнайтед нужно было выигрывать. Арсенал опять сражается сам с собой и своими страхами. Боязливо идет вперед, потому что Сократис и Луис так и ждут, чтобы накосячить. Пропустив, проявляем характер, показываем, что как только мы не боимся, мы можем и давить и забивать сколько хотим. Но забив, мы не добиваем, а снова отступаем к своей штрафной, косячим и боимся. Хотя при такой линии обороны надо играть только от атаки. В общем, победу Арсенал сегодня не заслужил. И понятно, почему и те и другие не попали в топ-4.
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в этом сезоне не попасть в 4, надо быть пздц дал6ое6ом, но этот пидop зализаный сможет
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Мактоминея в кэпы надо. Пора уже, хватить манкам капитанской повязкой жопу вытирать всяким нигерам.
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10 7 9
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"Ювентус" хочет бесплатно подписать Эриксена, Алдервейрелда и Виллиана
а помойка магуаира за 90(
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Странный матч. МЮ должен был выигрывать, но без напа это сделать очень сложно. Погба - это пиздец какой-то. Ну зачем руководство и Сульшер за него цепляются? Как можно терпеть такой похуизм?
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бля, этот е6учий асренал, суka...пепе такая мразь тупейшая, эмери шлюха подзаборная, как можно было сыграть в ниичью с таким мертвым скамом
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Давно Хамес в МЮ перешёл?
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нужна простыня мелвуда на тему что с введением вара мю больше не смогут тащить в наглую или как там было.
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