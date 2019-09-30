"Ювентус" хочет бесплатно подписать Эриксена, Алдервейрелда и Виллиана
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен возглавляет список игроков из Премьер-Лиги, которых "Ювентус" намерен подписать свободными агентами в конце сезона.
Эриксен был настроен покинуть Северный Лондон еще минувшим летом, однако его мечта перебраться в какой-нибудь топ-клуб Испании не исполнилась.
По окончании сезона Кристиан станет свободным агентом и сможет самостоятельно определиться с новым пристанищем, причем на более выгодных для себя условиях — будущему клубу Эриксена не придется платить компенсацию "шпорам".
Эта ситуация привлекла внимание "Ювентуса", который за последние годы заработал репутацию охотника за свободными агентами. Как утверждает Tuttosport, чемпионы Серии А надеются уже в январе заключить предварительный контракт с Эриксеном.
Также "Ювентус" нацелен на партнера 27-летнего датчанина по "Тоттенхэму" Тоби Алдервейрелда и на вингера "Челси" Виллиана. Как водится, эти двое тоже будут доступны безо всякой компенсации следующим летом.
30.09.2019 23:00
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