Полицейские отвели пьяного Баркли к банкомату

Полузащитник "Челси" Росс Баркли был сопровожден полицией к банкомату для снятия наличных после своего конфликта с водителем такси.

Данный инцидент случился вечером в воскресенье — на следующий день после победного для "синих" матча Премьер-Лиги против "Брайтона", в котором Баркли сыграл 68 минут.



Теперь у 25-летнего полузащитника могут возникнуть проблемы с главным тренером Фрэнком Лэмпардом, ведь свидетели утверждают, что Росс был пьян.



"Это был воскресный вечер, немного после 11, и я курил сигарету снаружи бара Ханны".



"Я увидел, как поблизости остановилось такси, и там случился конфликт между водителем и пассажиром, которым оказался Росс Баркли. Было похоже на то, что Баркли разбросал деньги по заднему сиденью авто. Он отказывался их поднять, а затем отказался платить. Было похоже на то, что он очень пьян — он с трудом держался на ногах".



"Должно быть, водитель позвонил в полицию, потому что приехали две полицейские машины. Баркли продолжал говорить: "Я не буду платить. У меня нет наличных, я не буду платить".



"В конце концов офицеры сопроводили его к банкомату на Хардмен Стрит. Он снял немного денег и передал их офицерам, а те передали их водителю, который сразу же уехал".



"Кажется деньги с заднего сиденья не собраны до сих пор", — сообщил свидетель изданию Daily Mirror.