Вертонген не хочет обсуждать свое будущее
Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген не смог предоставить каких-либо гарантий относительно своего будущего.
32-летний бельгиец является одним из нескольких игроков "шпор", чьи контракты истекают в конце сезона.
Отъезд Тоби Алдервейрелда и Кристиана Эриксена из Северного Лондона выглядит почти неизбежным, однако и Вертонген намекает, что может обзавестись статусом свободного агента.
"Я предпочел бы не углубляться в эту тему, но какие-то движения, конечно, есть всегда".
"Это мой восьмой сезон здесь, и я чувствую себя отлично. Возможно, наши результаты оставляют желать лучшего на старте сезона, но то был тяжелые выездные матчи, и всегда важно посмотреть, как ты на это отреагируешь".
"Мое будущее не является для меня отвлекающим фактором. Я хорошо знаю, каков мой возраст. Я чувствую себя вполне молодым. Это не отвлекает меня. Я хочу играть как можно больше матчей, и я чувствую, что впереди у меня еще несколько хороших лет на топ-уровне", — цитирует Вертонгена Goal.
30.09.2019 21:00
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Последние комментарии:
Поч, Эриксен, Тоби и этот мразиш уходят. Походу и Кейн там не задержится, ловить-то будет нечего.
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Капец курам и их бухалтеру!!!
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Верно свинтить хочет али нет
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