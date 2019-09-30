Вертонген не хочет обсуждать свое будущее

Ян Вертонген Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген не смог предоставить каких-либо гарантий относительно своего будущего.

32-летний бельгиец является одним из нескольких игроков "шпор", чьи контракты истекают в конце сезона.

Отъезд Тоби Алдервейрелда и Кристиана Эриксена из Северного Лондона выглядит почти неизбежным, однако и Вертонген намекает, что может обзавестись статусом свободного агента.

"Я предпочел бы не углубляться в эту тему, но какие-то движения, конечно, есть всегда".

"Это мой восьмой сезон здесь, и я чувствую себя отлично. Возможно, наши результаты оставляют желать лучшего на старте сезона, но то был тяжелые выездные матчи, и всегда важно посмотреть, как ты на это отреагируешь".

"Мое будущее не является для меня отвлекающим фактором. Я хорошо знаю, каков мой возраст. Я чувствую себя вполне молодым. Это не отвлекает меня. Я хочу играть как можно больше матчей, и я чувствую, что впереди у меня еще несколько хороших лет на топ-уровне", — цитирует Вертонгена Goal.


Метки Вертонген, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 30.09.2019 21:17 # brown-ale
    Поч, Эриксен, Тоби и этот мразиш уходят. Походу и Кейн там не задержится, ловить-то будет нечего.

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  2. chelsiukpro 30.09.2019 21:14 # chelsiukpro
    Капец курам и их бухалтеру!!!

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  3. chebrec 30.09.2019 21:11 # chebrec
    Верно свинтить хочет али нет

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