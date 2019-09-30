Вертонген не хочет обсуждать свое будущее

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген не смог предоставить каких-либо гарантий относительно своего будущего.

32-летний бельгиец является одним из нескольких игроков "шпор", чьи контракты истекают в конце сезона.



Отъезд Тоби Алдервейрелда и Кристиана Эриксена из Северного Лондона выглядит почти неизбежным, однако и Вертонген намекает, что может обзавестись статусом свободного агента.



"Я предпочел бы не углубляться в эту тему, но какие-то движения, конечно, есть всегда".



"Это мой восьмой сезон здесь, и я чувствую себя отлично. Возможно, наши результаты оставляют желать лучшего на старте сезона, но то был тяжелые выездные матчи, и всегда важно посмотреть, как ты на это отреагируешь".



"Мое будущее не является для меня отвлекающим фактором. Я хорошо знаю, каков мой возраст. Я чувствую себя вполне молодым. Это не отвлекает меня. Я хочу играть как можно больше матчей, и я чувствую, что впереди у меня еще несколько хороших лет на топ-уровне", — цитирует Вертонгена Goal.