Грэм: "Арсеналу" и МЮ будет сложно попасть в топ-4"

Бывший наставник "Арсенала" Джордж Грэм считает, что и "канониры", и "Манчестер Юнайтед" могут завершить этот сезон за пределами топ-4 Премьер-Лиги.

В понедельник вечером "Арсенал" и "Юнайтед" сойдутся в матче, который никто из них не может позволить себе проиграть — обе команды и без того находятся под колоссальным давлением.



Как бы ни завершилось очное противостояние на "Олд Траффорд", Грэм убежден, что турнирные перспективы тех и других довольно мрачны.



"Я не могу себе представить, что кто-нибудь из них будет сражаться за чемпионство в ближайшие три года, как минимум".



"Прямо сейчас даже попасть в топ-4 им будет сложно. Когда твои стандарты снижаются, снова их поднять сложно, да и "Ливерпуль" с "Манчестер Сити" никуда не денутся", — сообщил Грэм Daily Mail.