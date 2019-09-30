ФИФА обязала "Кардифф" заплатить 5.3 млн. фунтов за Салу

Эмилиано Сала ФИФА обязала "Кардифф" выплатить "Нанту" 6 миллионов евро (5.3 млн. фунтов) в качестве компенсации за нападающего Эмилиано Салу.

Напомним, в январе "Кардифф" согласовал приобретение Салы за рекордные для своего клуба 15 млн. фунтов. Но когда Эмилиано летел в столицу Уэльса, легкомоторный самолет с футболистом на борту потерпел крушение над Ла-Маншем.

Тогда "Кардифф" отказался расплачиваться за Салу, настаивая на том, что контракт Эмилиано не был зарегистрирован Премьер-Лигой на момент катастрофы. Это заставило "Нант" обратиться с жалобой в ФИФА.

Сейчас ФИФА заняла сторону французского клуба, но значительно понизила сумму компенсации. При этом "Нант" сохраняет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне в течение 10 дней.


Метки Кардифф, Нант, Сала, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2019 19:00

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  1. chelsiukpro 30.09.2019 19:30 # chelsiukpro
    Вообще не понять если не Кардиф то чел бы и остался во Франции и пилил бы в футболза Нант! Тут по полной Кардиф должен выплатить за игрока!

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  2. chelsea88 30.09.2019 19:23 # chelsea88
    Справедливо

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