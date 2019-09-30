"Боруссия" считает продажу Санчо неизбежной
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк признал, что продажа его клубом вингера Джейдона Санчо неизбежна.
Ранее в сентябре Цорк подтвердил, что еще в марте делегация "Юнайтед" провела встречу с "Боруссией" насчет Санчо, однако на тот момент в Дортмунде исключали продажу своей восходящей звезды.
В то же время у клуба Бундеслиги есть понимание, что однажды им все же придется отпустить 19-летнего игрока сборной Англии.
"Каково будущее Санчо после окончания этого сезона? Решение пока не принято. Не нужно быть пророком, чтобы понять, что он не будет играть здесь еще пять лет", — сообщил Цорк Kicker.
30.09.2019 18:00
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Приедет в АПЛ и растворится среди середняков.
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Надеюсь не перейдёт в Унитайзед, иначе стухнет там и будет бороться за топ-6
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Конечно же в МЮ
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