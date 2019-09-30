"Боруссия" считает продажу Санчо неизбежной

Джейдон Санчо Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк признал, что продажа его клубом вингера Джейдона Санчо неизбежна.

Ранее в сентябре Цорк подтвердил, что еще в марте делегация "Юнайтед" провела встречу с "Боруссией" насчет Санчо, однако на тот момент в Дортмунде исключали продажу своей восходящей звезды.

В то же время у клуба Бундеслиги есть понимание, что однажды им все же придется отпустить 19-летнего игрока сборной Англии.

"Каково будущее Санчо после окончания этого сезона? Решение пока не принято. Не нужно быть пророком, чтобы понять, что он не будет играть здесь еще пять лет", — сообщил Цорк Kicker.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2019 18:00

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  1. sausage 30.09.2019 18:22 # sausage
    Приедет в АПЛ и растворится среди середняков.

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  2. iceteam 30.09.2019 18:18 # iceteam
    Надеюсь не перейдёт в Унитайзед, иначе стухнет там и будет бороться за топ-6

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  3. mancunia-planet 30.09.2019 18:14 # mancunia-planet
    Конечно же в МЮ

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