Румменигге намекает на интерес "Баварии" к Кейну

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге намекнул, что его клуб может быть заинтересован в нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне.

К своим 26 годам Кейн до сих пор ничего не выиграл на клубном уровне, и если "шпоры" не прервут свою бестрофейную серию в обозримом будущем, это может быть чревато уходом Харри.



В преддверии матча Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Баварией" в Лондоне Румменигге сделал намек, что его клуб видит в Кейне преемника для 31-летнего Роберта Левандовски.



"У "Тоттенхэма" хорошая команда. Вопрос лишь в том, смогут ли они сохранить эту команду на долгое время, потому что, например, контракт Кристиана Эриксена истекает в следующем году".



"Кроме того, определенно есть и клубы, заинтересованные в Харри Кейне".



"Кейн — игрок топ-уровня, как и Роберт Левандовски, он забивает невероятное количество голов. Прямо сейчас они являются двумя лучшими нападающими в мире".



"Надеюсь, завтра Роберт проявит себя лучше, чем Кейн, но остановить Кейна будет непросто, он нападающий мирового уровня", — цитирует Румменигге Goal.