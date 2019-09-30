Румменигге намекает на интерес "Баварии" к Кейну
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге намекнул, что его клуб может быть заинтересован в нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне.
К своим 26 годам Кейн до сих пор ничего не выиграл на клубном уровне, и если "шпоры" не прервут свою бестрофейную серию в обозримом будущем, это может быть чревато уходом Харри.
В преддверии матча Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Баварией" в Лондоне Румменигге сделал намек, что его клуб видит в Кейне преемника для 31-летнего Роберта Левандовски.
"У "Тоттенхэма" хорошая команда. Вопрос лишь в том, смогут ли они сохранить эту команду на долгое время, потому что, например, контракт Кристиана Эриксена истекает в следующем году".
"Кроме того, определенно есть и клубы, заинтересованные в Харри Кейне".
"Кейн — игрок топ-уровня, как и Роберт Левандовски, он забивает невероятное количество голов. Прямо сейчас они являются двумя лучшими нападающими в мире".
"Надеюсь, завтра Роберт проявит себя лучше, чем Кейн, но остановить Кейна будет непросто, он нападающий мирового уровня", — цитирует Румменигге Goal.
30.09.2019 17:00
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Намёк на интерес... сук, как только Михайло не изгаляется. Но в приведённых высказываниях даже этого нет. Совсем админ загнался.
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