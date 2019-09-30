Гвардиола: "Не покончу с собой, если не выиграю снова Лигу Чемпионов"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что для него не станет трагедией, если он так и не выиграет снова Лигу Чемпионов.
Возглавляя "Барселону", Гвардиола дважды праздновал победу в Лиге Чемпионов, но после ухода из каталонского клуба элитный европейский турнир ему никак не покорится.
Зато Гвардиола добился огромных успехов с "Сити" во внутренних соревнованиях, и этого ему достаточно, чтобы чувствовать себя удовлетворенным по жизни.
"Я хочу выиграть Лигу Чемпионов, но если не выиграю, это не изменит мою жизнь. Я не покончу с собой".
"На моей первой пресс-конференции вы задавали тот же вопрос и говорили, что я здесь для того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов".
"Я общался с Ферраном (Сориано, исполнительным директором) и Халдуном (Аль Мубараком, президентом), но они не говорили мне такого".
"Лигу Чемпионов нельзя выиграть без желания, что мы хотим это сделать. Мы пытались в моем первом сезоне, мы пытались во втором сезоне, когда участвовали сразу в четырех соревнованиях".
"Я был бы счастлив, если однажды выиграю Лигу Чемпионов, но это никак не изменит мою личную жизнь", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
30.09.2019 16:00
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Последние комментарии:
Нука назовите мне по памяти кто выиграл ЛЧ в 96 или 2003. Никто этого не помнит и никому не важно. Зато 30 лет все знали, что у Ливерпуля 18 чемпионатов, а теперь у МЮ 20. Это цифра передается из поколения в поколение и цель Сити - побить рекорд МЮ.
Кто там сколько ЛЧ выиграл и выигрывал ли вообще, без разницы. Шаровый турнир, кому фартануло тот и победил, нечего заморачиваться.
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Пиздит Лысый аки типичный пинз.
(ответить)
ептить! Вуахахха,
Лысого шарлатана норм колотит по ночам от 6 ЛЧ Ливерпуля
Просто
0
0 финалов ЛЧ
0
(ответить)
Вон клопп, недолго думая, взял да наротировал в лч как следует
(ответить)
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(ответить)
ахахахахахаха снова VARдиола завёл эту шарманку)))) рвёт пукан шарлатану
1,2 млрд фунтов
0 Финалов
0 ЛЧ
0
(ответить)
лысый шарлатан
(ответить)
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