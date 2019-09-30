Гвардиола: "Не покончу с собой, если не выиграю снова Лигу Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что для него не станет трагедией, если он так и не выиграет снова Лигу Чемпионов.

Возглавляя "Барселону", Гвардиола дважды праздновал победу в Лиге Чемпионов, но после ухода из каталонского клуба элитный европейский турнир ему никак не покорится.



Зато Гвардиола добился огромных успехов с "Сити" во внутренних соревнованиях, и этого ему достаточно, чтобы чувствовать себя удовлетворенным по жизни.



"Я хочу выиграть Лигу Чемпионов, но если не выиграю, это не изменит мою жизнь. Я не покончу с собой".



"На моей первой пресс-конференции вы задавали тот же вопрос и говорили, что я здесь для того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов".



"Я общался с Ферраном (Сориано, исполнительным директором) и Халдуном (Аль Мубараком, президентом), но они не говорили мне такого".



"Лигу Чемпионов нельзя выиграть без желания, что мы хотим это сделать. Мы пытались в моем первом сезоне, мы пытались во втором сезоне, когда участвовали сразу в четырех соревнованиях".



"Я был бы счастлив, если однажды выиграю Лигу Чемпионов, но это никак не изменит мою личную жизнь", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.