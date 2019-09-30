Гвардиола: "Не покончу с собой, если не выиграю снова Лигу Чемпионов"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что для него не станет трагедией, если он так и не выиграет снова Лигу Чемпионов.

Возглавляя "Барселону", Гвардиола дважды праздновал победу в Лиге Чемпионов, но после ухода из каталонского клуба элитный европейский турнир ему никак не покорится.

Зато Гвардиола добился огромных успехов с "Сити" во внутренних соревнованиях, и этого ему достаточно, чтобы чувствовать себя удовлетворенным по жизни.

"Я хочу выиграть Лигу Чемпионов, но если не выиграю, это не изменит мою жизнь. Я не покончу с собой".

"На моей первой пресс-конференции вы задавали тот же вопрос и говорили, что я здесь для того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов".

"Я общался с Ферраном (Сориано, исполнительным директором) и Халдуном (Аль Мубараком, президентом), но они не говорили мне такого".

"Лигу Чемпионов нельзя выиграть без желания, что мы хотим это сделать. Мы пытались в моем первом сезоне, мы пытались во втором сезоне, когда участвовали сразу в четырех соревнованиях".

"Я был бы счастлив, если однажды выиграю Лигу Чемпионов, но это никак не изменит мою личную жизнь", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2019 16:00

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  1. superglor 30.09.2019 16:24 # superglor
    Нука назовите мне по памяти кто выиграл ЛЧ в 96 или 2003. Никто этого не помнит и никому не важно. Зато 30 лет все знали, что у Ливерпуля 18 чемпионатов, а теперь у МЮ 20. Это цифра передается из поколения в поколение и цель Сити - побить рекорд МЮ.

    Кто там сколько ЛЧ выиграл и выигрывал ли вообще, без разницы. Шаровый турнир, кому фартануло тот и победил, нечего заморачиваться.

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  2. slash-lfc 30.09.2019 16:18 # slash-lfc
    Пиздит Лысый аки типичный пинз.

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  3. naby-keita 30.09.2019 16:15 # naby-keita
    ептить! Вуахахха,
    Лысого шарлатана норм колотит по ночам от 6 ЛЧ Ливерпуля

    Просто
    0
    0 финалов ЛЧ
    0

    (ответить)

  4. mufc1994 30.09.2019 16:13 # mufc1994
    Вон клопп, недолго думая, взял да наротировал в лч как следует

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  5. dragon 30.09.2019 16:06 # dragon
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  6. frisby 30.09.2019 16:05 # frisby
    ахахахахахаха снова VARдиола завёл эту шарманку)))) рвёт пукан шарлатану
    1,2 млрд фунтов
    0 Финалов
    0 ЛЧ
    0

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  7. lfc-in-my-heart 30.09.2019 16:04 # lfc-in-my-heart
    лысый шарлатан

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