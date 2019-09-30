Манджукич будет доступен для трансфера в январе

Марио Манджукич Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич, виды на которого имеет "Манчестер Юнайтед", будет доступен для трансфера в январе.

На пресс-конференции перед матчем против "Арсенала" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб попытается купить нападающего в зимнее трансферное окно, не сумев этого сделать минувшим летом.

Как раз Манджукичем "Юнайтед" интересовался еще летом, однако в силу завышенных требований его одноклубника Пауло Дибалы обмен двоих игроков "Ювентуса" на Ромелу Лукаку не состоялся.

В этом сезоне Манджукич еще не сыграл ни одного матча за команду Маурицио Сарри и даже не был заявлен на Лигу Чемпионов. Поэтому чемпионы Серии А совершенно не собираются препятствовать уходу Марио в январе, сообщает Sky Sports.

Goal добавляет, что "Ювентус" попросит 9 миллионов фунтов за 33-летнего хорвата, который сейчас получает в Турине 87 тыс. фунтов в неделю.


Метки Манджукич, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 625

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tra-hall 30.09.2019 16:27 # tra-hall
    Тогда уж лучше Златана верните, этот хоть порядок в раздевалке наведёт.

    (ответить)

  2. realbad 30.09.2019 15:40 # realbad
    клиент для муму, с жуком поборятся за первую 10-ку и ссульшеру дадут пожизненный контракт

    (ответить)

  3. aliabiev 30.09.2019 15:17 # aliabiev
    Бред какой то. не верю я что он нужен был мю
    Надеюсь Оле про других футболистов говорил иначе это позор

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: