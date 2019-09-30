Манджукич будет доступен для трансфера в январе

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич, виды на которого имеет "Манчестер Юнайтед", будет доступен для трансфера в январе.

На пресс-конференции перед матчем против "Арсенала" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб попытается купить нападающего в зимнее трансферное окно, не сумев этого сделать минувшим летом.



Как раз Манджукичем "Юнайтед" интересовался еще летом, однако в силу завышенных требований его одноклубника Пауло Дибалы обмен двоих игроков "Ювентуса" на Ромелу Лукаку не состоялся.



В этом сезоне Манджукич еще не сыграл ни одного матча за команду Маурицио Сарри и даже не был заявлен на Лигу Чемпионов. Поэтому чемпионы Серии А совершенно не собираются препятствовать уходу Марио в январе, сообщает Sky Sports.



Goal добавляет, что "Ювентус" попросит 9 миллионов фунтов за 33-летнего хорвата, который сейчас получает в Турине 87 тыс. фунтов в неделю.