Манджукич будет доступен для трансфера в январе
Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич, виды на которого имеет "Манчестер Юнайтед", будет доступен для трансфера в январе.
На пресс-конференции перед матчем против "Арсенала" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб попытается купить нападающего в зимнее трансферное окно, не сумев этого сделать минувшим летом.
Как раз Манджукичем "Юнайтед" интересовался еще летом, однако в силу завышенных требований его одноклубника Пауло Дибалы обмен двоих игроков "Ювентуса" на Ромелу Лукаку не состоялся.
В этом сезоне Манджукич еще не сыграл ни одного матча за команду Маурицио Сарри и даже не был заявлен на Лигу Чемпионов. Поэтому чемпионы Серии А совершенно не собираются препятствовать уходу Марио в январе, сообщает Sky Sports.
Goal добавляет, что "Ювентус" попросит 9 миллионов фунтов за 33-летнего хорвата, который сейчас получает в Турине 87 тыс. фунтов в неделю.
30.09.2019 15:00
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Тогда уж лучше Златана верните, этот хоть порядок в раздевалке наведёт.
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клиент для муму, с жуком поборятся за первую 10-ку и ссульшеру дадут пожизненный контракт
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Бред какой то. не верю я что он нужен был мю
Надеюсь Оле про других футболистов говорил иначе это позор
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