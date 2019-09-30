7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Пьер-Эмерик Обамеянг и МЮ В понедельник 30 сентября поединком "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" завершится 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция

"Арсенал" не побеждает на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги уже 13 лет. У "канониров" давно не было такой хорошей возможности прервать эту серию, ведь "Манчестер Юнайтед" демонстрирует невыразительный футбол и рискует недосчитаться сразу восьми игроков.

В случае победы "Арсенал" сможет подняться в топ-4 Премьер-Лиги и увеличить давление на главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, чье увольнение букмекеры считают более чем вероятным.

В последнее время "канониры" превратились в "королей камбэков", но лишь от того, что грозная атака позволяет раз за разом компенсировать огрехи обороны. У "Юнайтед" ситуация с обороной лучше — шесть пропущенных мячей против 10 у соперника — но с атакой настоящая беда.

"Арсенал" ни разу не выиграл в 12 последних выездах к "Юнайтед" в рамках высшего дивизиона, да и в целом одержал только три победы в 27 попытках на "Олд Траффорд" в Премьер-Лиге.

Участие полузащитника"Юнайтед" Поля Погба в этом матче под большим вопросом из-за травмы лодыжки. Не помогут команд Эрик Байи, Диогу Далот, Тимоти Фосу-Менса, Люк Шоу, Анхель Гомес, Антони Мартиаль и Маркус Рэшфорд.

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт все еще вне игры с травмой лодыжки. Зато выздоровел Константинос Мавропанос. Эмиль Смит-Роу отсутствует с подозрением на сотрясение.


Метки анонс тура, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2019 14:30

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  1. masta 30.09.2019 14:49 # masta
    Вывеска интересная, игра будет противоположной

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  2. januzaj00 30.09.2019 14:49 # januzaj00
    Нормас два лоха встретились

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  3. lfc-krr 30.09.2019 14:46 # lfc-krr
    На одном стуле МЮ-Арсенал середняковый, на другом "Мертвый след" хваленый...

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  4. sausage 30.09.2019 14:39 # sausage
    Чувствую, жарко будет на ОТ сегодня.

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  5. reams 30.09.2019 14:39 # reams
    победа мюшных с разницей в гол Погбы

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  6. electric 30.09.2019 14:35 # electric
    Зачем это на главной? Трухлый одмен никак не угомонится.

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  7. slash-lfc 30.09.2019 14:34 # slash-lfc
    Хуя для середняков отдельный анонс запилили.

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