Лукаш Фабиански пропустит минимум два месяца
Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански пропустит минимум два месяца с надрывом мышцы бедра.
Фабиански, лучший игрок "молотобойцев" в сезоне 2018/19, получил свою травму в субботнем матче Премьер-Лиги против "Борнмута", выбивая мяч от своих ворот.
Лукаш уже на 34-й минуте уступил свое место в воротах 33-летнему Роберто Хименесу, которого "Вест Хэм" подписал в мае свободным агентом.
Как сообщает BBC, теперь Фабиански задержится в лазарете до зимы, и это может стать определенной проблемой для главного тренера лондонцев Мануэля Пеллегрини, который, помимо Роберто, располагает лишь 33-летним Дэвидом Мартином из числа голкиперов.
30.09.2019 14:20
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Вот это попадос. Только-только ворвались в четверку и нате вам.
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