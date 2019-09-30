Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански пропустит минимум два месяца с надрывом мышцы бедра.

Фабиански, лучший игрок "молотобойцев" в сезоне 2018/19, получил свою травму в субботнем матче Премьер-Лиги против "Борнмута", выбивая мяч от своих ворот.



Лукаш уже на 34-й минуте уступил свое место в воротах 33-летнему Роберто Хименесу, которого "Вест Хэм" подписал в мае свободным агентом.



Как сообщает BBC, теперь Фабиански задержится в лазарете до зимы, и это может стать определенной проблемой для главного тренера лондонцев Мануэля Пеллегрини, который, помимо Роберто, располагает лишь 33-летним Дэвидом Мартином из числа голкиперов.