Лукаш Фабиански пропустит минимум два месяца

Лукаш Фабиански Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански пропустит минимум два месяца с надрывом мышцы бедра.

Фабиански, лучший игрок "молотобойцев" в сезоне 2018/19, получил свою травму в субботнем матче Премьер-Лиги против "Борнмута", выбивая мяч от своих ворот.

Лукаш уже на 34-й минуте уступил свое место в воротах 33-летнему Роберто Хименесу, которого "Вест Хэм" подписал в мае свободным агентом.

Как сообщает BBC, теперь Фабиански задержится в лазарете до зимы, и это может стать определенной проблемой для главного тренера лондонцев Мануэля Пеллегрини, который, помимо Роберто, располагает лишь 33-летним Дэвидом Мартином из числа голкиперов.


Метки Вест Хэм, травмы, Фабиански

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2019 14:20

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  1. radik86radik 30.09.2019 14:50 # radik86radik
    Вот это попадос. Только-только ворвались в четверку и нате вам.

    (ответить)

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