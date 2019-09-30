Пети советут Эмери перестать ротировать
Легенда "Арсенала" Эмманюэль Пети посоветовал главному тренеру "канониров" Унаи Эмери перестать ротировать и уже, наконец, определиться с сильнейшим сочетанием игроков.
В своем втором сезоне у руля "Арсенала" Эмери продолжает эксперименты с составом, и Пети видит в этом вред, несмотря на благие намерения. Эмманюэль призывает Унаи добавить стабильности и определенности.
"Создать команду — это то, чего хочет Унаи Эмери. Создать коллективную единицу. Не только стартовые 11, а группу целиком. Именно поэтому он постоянно ротирует и задействует молодых игроков".
"Мне нравится эта идея, но игрокам сложно существовать в такой системе — он так часто тасует состав. Чтобы адаптироваться к таким вещам, нужно играть регулярно. Его требования к игрокам огромны".
"Но если они будут проявлять характер, как в последнее время, они смогу чего-нибудь добиться. Вера приходит с результатами, но результаты — это следствие того, что ты показываешь на поле. Они не даются легко. Ты не можешь сделать это раз, а затем заснуть на две недели", — сообщил Пети Paddy Power.
30.09.2019 13:00
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Последние комментарии:
Сук, и фотку такую подобрал)))
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Уже вроде были такие заголовки пару раз.
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Все, абсолютно все ссyт на ротаторов
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все местные петушки набежали на слово ротировать
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Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо
Ехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехе хе хе хе
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Гы гы
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Правильно. Только Клаппу можно
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Так тонко, что даже толсто.
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сегодня не нужно ротировать
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Сук))
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Я бы и клоппу того же посоветовал.
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Миха респект , наконец-то порадовал)
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Миха ты супер
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Это личное дело Эмери
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Могёш
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Слишком толстая попытка
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Ору )))
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Ну если, Клоп, Пеп, Сульшер и Лэмпард ротирует, то почему и Эмери не ротировать состав?
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И после этого ещё скажите, что админ не читает комменты))
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Миха злодей, что творит.
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