Пети советут Эмери перестать ротировать

Унаи Эмери Легенда "Арсенала" Эмманюэль Пети посоветовал главному тренеру "канониров" Унаи Эмери перестать ротировать и уже, наконец, определиться с сильнейшим сочетанием игроков.

В своем втором сезоне у руля "Арсенала" Эмери продолжает эксперименты с составом, и Пети видит в этом вред, несмотря на благие намерения. Эмманюэль призывает Унаи добавить стабильности и определенности.

"Создать команду — это то, чего хочет Унаи Эмери. Создать коллективную единицу. Не только стартовые 11, а группу целиком. Именно поэтому он постоянно ротирует и задействует молодых игроков".

"Мне нравится эта идея, но игрокам сложно существовать в такой системе — он так часто тасует состав. Чтобы адаптироваться к таким вещам, нужно играть регулярно. Его требования к игрокам огромны".

"Но если они будут проявлять характер, как в последнее время, они смогу чего-нибудь добиться. Вера приходит с результатами, но результаты — это следствие того, что ты показываешь на поле. Они не даются легко. Ты не можешь сделать это раз, а затем заснуть на две недели", — сообщил Пети Paddy Power.


Метки Арсенал, Пети, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. maksat72 30.09.2019 14:29 # maksat72
    Сук, и фотку такую подобрал)))

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  2. gerrard08 30.09.2019 14:13 # gerrard08
    Уже вроде были такие заголовки пару раз.

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  3. lancerlancer1 30.09.2019 14:11 # lancerlancer1
    Все, абсолютно все ссyт на ротаторов

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  4. blackdreamer 30.09.2019 14:11 # blackdreamer
    все местные петушки набежали на слово ротировать

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  5. chebrec 30.09.2019 14:10 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехе хе хе хе

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  6. loveunited89 30.09.2019 14:03 # loveunited89
    Гы гы

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  7. ry-l 30.09.2019 14:03 # ry-l
    Правильно. Только Клаппу можно

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  8. dragon 30.09.2019 13:59 # dragon
    Так тонко, что даже толсто.

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  9. manutd-20champ 30.09.2019 13:56 # manutd-20champ
    сегодня не нужно ротировать

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  10. januzaj00 30.09.2019 13:55 # januzaj00
    Сук))

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  11. thegodfather 30.09.2019 13:53 # thegodfather
    Я бы и клоппу того же посоветовал.

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  12. smokekush 30.09.2019 13:51 # smokekush
    Миха респект , наконец-то порадовал)

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  13. sisyazavr 30.09.2019 13:47 # sisyazavr
    Миха ты супер

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  14. shakur 30.09.2019 13:43 # shakur
    Это личное дело Эмери

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  15. moneymaker 30.09.2019 13:42 # moneymaker
    Могёш

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  16. sobersid 30.09.2019 13:35 # sobersid
    Слишком толстая попытка

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  17. masta 30.09.2019 13:35 # masta
    Ору )))

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  18. gunars 30.09.2019 13:33 # gunars
    Ну если, Клоп, Пеп, Сульшер и Лэмпард ротирует, то почему и Эмери не ротировать состав?

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  19. mufc1994 30.09.2019 13:21 # mufc1994
    И после этого ещё скажите, что админ не читает комменты))

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  20. imf-tau 30.09.2019 13:11 # imf-tau
    Миха злодей, что творит.

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