Пети советут Эмери перестать ротировать

Легенда "Арсенала" Эмманюэль Пети посоветовал главному тренеру "канониров" Унаи Эмери перестать ротировать и уже, наконец, определиться с сильнейшим сочетанием игроков.

В своем втором сезоне у руля "Арсенала" Эмери продолжает эксперименты с составом, и Пети видит в этом вред, несмотря на благие намерения. Эмманюэль призывает Унаи добавить стабильности и определенности.



"Создать команду — это то, чего хочет Унаи Эмери. Создать коллективную единицу. Не только стартовые 11, а группу целиком. Именно поэтому он постоянно ротирует и задействует молодых игроков".



"Мне нравится эта идея, но игрокам сложно существовать в такой системе — он так часто тасует состав. Чтобы адаптироваться к таким вещам, нужно играть регулярно. Его требования к игрокам огромны".



"Но если они будут проявлять характер, как в последнее время, они смогу чего-нибудь добиться. Вера приходит с результатами, но результаты — это следствие того, что ты показываешь на поле. Они не даются легко. Ты не можешь сделать это раз, а затем заснуть на две недели", — сообщил Пети Paddy Power.