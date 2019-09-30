Лэмпард будет осторожен с Канте

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что собирается быть осторожным с полузащитником Нголо Канте.

С конца прошлого сезона Канте беспокоят различные болячки. Например, матч минувшего уикенда против "Брайтона" Нголо пропустил из-за проблем с задней поверхностью бедра.



Несмотря на важность 28-летнего француза для команды, Лэмпард собирается дать своему подопечному возможность поправить здоровье.



"Мое ощущение таково, что в предыдущие годы он очень много играл, потому что был так успешен и так важен для своих команд. В данную минуту его беспокоят травмы".



"Одна болячка здесь, небольшая травма там. Нам нужно исправить это. Мы просто должны быть осторожны, и моя задача — помочь ему выздороветь. Медицинский штаб работает вместе с ним".



"Я и сам был игроком, а потому знаю, что, если ты пропускаешь предсезонный период из-за травмы, затем тебе приходится догонять".



"В данный момент Нголо догоняет, и это не его вина. Он без передышки отыграл четыре сезона, матч за матчем плюс международные турниры".



"Поэтому будет правильно, если мы проявим осторожность. Давайте радоваться, ведь мы выиграли матч и неплохо справились без него. Когда Нголо вернется в желаемую нами форму, мы станем еще сильнее", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.