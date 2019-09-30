Лэмпард будет осторожен с Канте

Нголо Канте Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что собирается быть осторожным с полузащитником Нголо Канте.

С конца прошлого сезона Канте беспокоят различные болячки. Например, матч минувшего уикенда против "Брайтона" Нголо пропустил из-за проблем с задней поверхностью бедра.

Несмотря на важность 28-летнего француза для команды, Лэмпард собирается дать своему подопечному возможность поправить здоровье.

"Мое ощущение таково, что в предыдущие годы он очень много играл, потому что был так успешен и так важен для своих команд. В данную минуту его беспокоят травмы".

"Одна болячка здесь, небольшая травма там. Нам нужно исправить это. Мы просто должны быть осторожны, и моя задача — помочь ему выздороветь. Медицинский штаб работает вместе с ним".

"Я и сам был игроком, а потому знаю, что, если ты пропускаешь предсезонный период из-за травмы, затем тебе приходится догонять".

"В данный момент Нголо догоняет, и это не его вина. Он без передышки отыграл четыре сезона, матч за матчем плюс международные турниры".

"Поэтому будет правильно, если мы проявим осторожность. Давайте радоваться, ведь мы выиграли матч и неплохо справились без него. Когда Нголо вернется в желаемую нами форму, мы станем еще сильнее", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Канте, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. jack-willsher 30.09.2019 12:03 # jack-willsher
    поэтому он собирается купить смазку

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  2. lampard78 30.09.2019 12:03 # lampard78
    Ну правильно, спешки нет никакой. Главное - здоровье.

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