Мактоминей: "Сульшер — правильный тренер для "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер и Скотт Мактоминей Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей выразил свою поддержку главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру.

В преддверии матча против "Арсенала" подопечные Сульшера располагаются в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, всего в трех очках от зоны вылета, а сам Сульшер считается букмекерами вторым фаворитом на следующее тренерское увольнение в английском первенстве.

Однако Мактоминей призывает проявить терпение к норвежскому специалисту и дать тому возможность завершить перестройку команды.

"Когда приходит новый тренер, всегда требуется время. Невозможно сделать так, чтобы у тебя все сразу стало получаться".

"Когда сэр Алекс ушел, клубу неизбежно требовалось время, чтобы найти правильного тренера, и я убежден, теперь у нас есть правильный тренер в лице Оле".

"Вы можете видеть, что футбольные команды переживают разные эры — у каждого бывают переходные стадии, и прямо сейчас мы преодолеваем именно такую", — сообщил Мактоминей Daily Mirror.


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2019 11:00

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  1. xhakaboom 30.09.2019 12:12 # xhakaboom
    Мактоминай блиать. С такой ебалой топ футболистом не станешь, Рибери красивее

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  2. blackdreamer 30.09.2019 12:07 # blackdreamer
    норм тренер для середняка

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  3. xxxp 30.09.2019 11:41 # xxxp
    Ага, и в тех же трех очках от первой четверки....

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  4. aliabiev 30.09.2019 11:20 # aliabiev
    не клуб, а реалити шоу.
    С какого то хрена стали пихать Скотти везде, тип он наш лидер и интервью все дают однотипные

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