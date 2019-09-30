Мактоминей: "Сульшер — правильный тренер для "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей выразил свою поддержку главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру.

В преддверии матча против "Арсенала" подопечные Сульшера располагаются в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, всего в трех очках от зоны вылета, а сам Сульшер считается букмекерами вторым фаворитом на следующее тренерское увольнение в английском первенстве.



Однако Мактоминей призывает проявить терпение к норвежскому специалисту и дать тому возможность завершить перестройку команды.



"Когда приходит новый тренер, всегда требуется время. Невозможно сделать так, чтобы у тебя все сразу стало получаться".



"Когда сэр Алекс ушел, клубу неизбежно требовалось время, чтобы найти правильного тренера, и я убежден, теперь у нас есть правильный тренер в лице Оле".



"Вы можете видеть, что футбольные команды переживают разные эры — у каждого бывают переходные стадии, и прямо сейчас мы преодолеваем именно такую", — сообщил Мактоминей Daily Mirror.