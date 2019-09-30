Клопп не ожидает, что "Ливерпуль" обновит рекорд Премьер-Лиги по количеству побед подряд

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает маловероятным, что его команда обновит рекорд Премьер-Лиги по количеству побед подряд.

Единственный гол Джорджиньо Вейналдума позволил "красным" минимально обыграть "Шеффилд Юнайтед" в минувший уикенд и одержать свою 16-ю победу подряд, если учитывать и прошлый сезон.



Таким образом, от повторения установленного в сезоне 2017/18 рекорда "Манчестер Сити" подопечных Клоппа отделяют всего две победы.



Чтобы повторить достижение "горожан", "Ливерпулю" необходимо обыграть "Лестер" и "Манчестер Юнайтед", а чтобы превзойти — еще и "Тоттенхэм" 27 октября. В связи с этим Юрген очень сомневается, что его команда пройдет следующий месяц без потерь.



"Впереди у нас интересные матчи. Обновление рекорда? Звучит не слишком вероятно. Однако в первую очередь мы попытается обыграть "Зальцбург" (в Лиге Чемпионов), а уже затем будем думать о "Лестере".



"Затем будет международный перерыв, и я надеюсь, все вернутся здоровыми. Это самое важное. Садио Мане и Мохамед Салах сыграют друг против друга в Сингапуре. Это будет очень интересный матч, хотя и не соревновательный. Поэтому, надеюсь, все вернутся здоровыми, и тогда мы попробуем подготовиться к "Манчестер Юнайтед".



"Я не понимаю, как другие люди думают о таких вещах, потому что лично я не заинтересован в цифрах. Это просто цифры".



"Ты можешь выдать такую серию, только если полностью сосредоточен на ближайшей задаче. Сейчас наша ближайшая задача — это "Зальцбург". Мы играем в другом соревновании, и лишь после этого нас ждет "Лестер". Это будет сложно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.