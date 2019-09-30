Сульшер: "Я не сомневаюсь в себе"
Оле Гуннар Сульшер заявил, что не засомневался в своих тренерских способностях после тяжелого старта сезона и по-прежнему считает себя правильным человеком, чтобы вести "Манчестер Юнайтед" вперед.
После подписания постоянного контракта в марте Сульшер выиграл только пять матчей из 18. Прямо сейчас 46-летний норвежец считается вторым фаворитом букмекеров на следующее увольнение в Премьер-Лиге, уступая только Марку Силве из "Эвертона".
Однако сам Сульшер не перестал верить в себя, а также чувствует, что в него верит и клуб. Оле Гуннар исключает панические покупки в январе для выправления ситуации.
"Я не сомневаюсь в себе. Если бы я сомневался в себе, то остальной мир — и подавно".
"Мы много разговариваем внутри клуба и верим в то, что мы делаем. От того, что моя собственная репутация может пострадать, я не могу думать: "Мне нужно купить игрока". Нет, это определяет клуб", — цитирует Сульшера Sky Sports.
30.09.2019 09:00
Просмотров: 795
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ребята, напомните у кого 0 АПЛ?
(ответить)
Всё норм, всему свое время, САФ пока не почистил клуб снизу доверху, нихера не мог выиграть. Также дела будут обстоять и тут ...одни и 30 лет кубок АПЛ не нюхали и считают себя топарями, а тут только пятилетка совсем недавно прошла.
(ответить)
Слишком много разговоров, на деле нужно показывать что да как! пидэ
(ответить)
Мы тоже в тебе не сомневаемся!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий