Сульшер: "Я не сомневаюсь в себе"

Оле Гуннар Сульшер Оле Гуннар Сульшер заявил, что не засомневался в своих тренерских способностях после тяжелого старта сезона и по-прежнему считает себя правильным человеком, чтобы вести "Манчестер Юнайтед" вперед.

После подписания постоянного контракта в марте Сульшер выиграл только пять матчей из 18. Прямо сейчас 46-летний норвежец считается вторым фаворитом букмекеров на следующее увольнение в Премьер-Лиге, уступая только Марку Силве из "Эвертона".

Однако сам Сульшер не перестал верить в себя, а также чувствует, что в него верит и клуб. Оле Гуннар исключает панические покупки в январе для выправления ситуации.

"Я не сомневаюсь в себе. Если бы я сомневался в себе, то остальной мир — и подавно".

"Мы много разговариваем внутри клуба и верим в то, что мы делаем. От того, что моя собственная репутация может пострадать, я не могу думать: "Мне нужно купить игрока". Нет, это определяет клуб", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2019 09:00

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  1. xhakaboom 30.09.2019 09:17 # xhakaboom
    Ребята, напомните у кого 0 АПЛ?

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  2. keane16 30.09.2019 09:15 # keane16
    Всё норм, всему свое время, САФ пока не почистил клуб снизу доверху, нихера не мог выиграть. Также дела будут обстоять и тут ...одни и 30 лет кубок АПЛ не нюхали и считают себя топарями, а тут только пятилетка совсем недавно прошла.

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  3. snapdragon 30.09.2019 09:03 # snapdragon
    Слишком много разговоров, на деле нужно показывать что да как! пидэ

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  4. largo-winch 30.09.2019 09:00 # largo-winch
    Мы тоже в тебе не сомневаемся!

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