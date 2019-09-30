Ван Дейк призывает "Ливерпуль" не расслабляться

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргл Ван Дейк предупредил свою команду о необходимости сохранять концентрацию, несмотря на уверенное лидерство в Премьер-Лиге.

Выиграв все семь первых матчей нового сезона Премьер-Лиги "красные" расположились на вершине таблицы с пятью очками преимущества над "Манчестер Сити".

Однако Ван Дейк спешит напомнить своим партнерам по команде, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" разбазарил еще более внушительное преимущество — в семь очков до очной встречи с "Сити" 3 января.

"Пока еще слишком рано. Мы почти вступили в октябрь, и впереди насыщенный период".

"Остается сыграть еще много матчей, и мы должны быть сосредоточены лишь на ближайшей игре. Мы не хотим оглядываться на других, потому что в этом нет смысла".

"Каждый это понимает, потому что в прошлом сезоне мы видели, как ситуация может быстро измениться. Мы просто хотим быть сосредоточенными на предстоящем матче", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2019 08:00

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