Ван Дейк призывает "Ливерпуль" не расслабляться

Защитник "Ливерпуля" Виргл Ван Дейк предупредил свою команду о необходимости сохранять концентрацию, несмотря на уверенное лидерство в Премьер-Лиге.

Выиграв все семь первых матчей нового сезона Премьер-Лиги "красные" расположились на вершине таблицы с пятью очками преимущества над "Манчестер Сити".



Однако Ван Дейк спешит напомнить своим партнерам по команде, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" разбазарил еще более внушительное преимущество — в семь очков до очной встречи с "Сити" 3 января.



"Пока еще слишком рано. Мы почти вступили в октябрь, и впереди насыщенный период".



"Остается сыграть еще много матчей, и мы должны быть сосредоточены лишь на ближайшей игре. Мы не хотим оглядываться на других, потому что в этом нет смысла".



"Каждый это понимает, потому что в прошлом сезоне мы видели, как ситуация может быстро измениться. Мы просто хотим быть сосредоточенными на предстоящем матче", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.