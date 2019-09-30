Гвардиола восхищается формой Махреза

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил отличную форму вингера Рияда Махреза на старте нового сезона.

Потратив прошлый сезон на адаптацию к футболу "горожан", в этом Махрез вновь демонстрирует форму, которая помогла "Лестеру" сенсационно выиграть титул Премьер-Лиги в кампании 2015/16, а самому Рияду — стать Игроком Года по версии PFA.



В восьми матчах Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов 28-летний алжирец забил три гола и отдал четыре результативные передачи, и Гвардиола не мог оставить это без внимания.



"Весь этот сезон он играет выдающимся образом. Он выдающимся образом сыграл в случае с первым голом и со вторым голом против "Эвертона". Он дважды ассистировал, и особенно хорошим вышел его пас на Рахима".



"Кроме того, он отрабатывает в обороне. В один из предыдущих сезонов он был признан лучшим в лиге, так что он исключительный игрок. Я рад за него, потому что он играет на невероятном уровне".



"На своих пресс-конференциях в прошлом сезоне я говорил, что он играет хорошо — но лишь время от времени. Думаю, Кубок Африки помог ему осознать, насколько хорош он может быть. Он и так знал это, но завоевание такого рода трофея помогает".



"Это было важно для него. Вернувшись к нам, он с самого начала начала демонстрировал невероятный и позитивный настрой, и это находит отражение на его игре. Когда он получает мяч на подступах к штрафной, есть ощущение, что сейчас что-нибудь произойдет. Думаю, все зрители это чувствуют, и это потому, что у него есть дар. У него есть нечто особенное", — цитирует Гвардиолу The Guardian.