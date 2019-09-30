Паллистер видит в Магуайре будущего капитана "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Паллистер считает, что защитник Харри Магуайр больше других заслуживает стать следующим капитаном "красных дьяволов".

В данный момент номинальным капитаном "Юнайтед" является крайний защитник Эшли Янг, а когда его нет на поле, повязку носит голкипер Давид Де Хеа.



Однако Паллистер, отыгравший девять сезонов за "дьяволов" на позиции Магуайра, ожидает, что в обозримом будущем Харри станет серьезным претендентом на повязку.



"Харри Магуайр прекрасен. Он выглядит тем, кто в будущем может стать капитаном клуба. Он тот лидер, которого клубу не хватало".



Мне повезло поиграть со столь многими лидерами, у нас было четверо или пятеро таких фигур. Я говорю про Роя Кина, Брайана Робсона, Пола Инса, Петера Шмейхеля. Возможно, сейчас в раздевалке маловато таких игроков".



"Думаю, Харри может быть таким игроком. Вы и сами можете видеть его лидерские качества. Он один из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге", — цитирует Паллистера Manchester Evening News.