Паллистер видит в Магуайре будущего капитана "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Паллистер считает, что защитник Харри Магуайр больше других заслуживает стать следующим капитаном "красных дьяволов".
В данный момент номинальным капитаном "Юнайтед" является крайний защитник Эшли Янг, а когда его нет на поле, повязку носит голкипер Давид Де Хеа.
Однако Паллистер, отыгравший девять сезонов за "дьяволов" на позиции Магуайра, ожидает, что в обозримом будущем Харри станет серьезным претендентом на повязку.
"Харри Магуайр прекрасен. Он выглядит тем, кто в будущем может стать капитаном клуба. Он тот лидер, которого клубу не хватало".
Мне повезло поиграть со столь многими лидерами, у нас было четверо или пятеро таких фигур. Я говорю про Роя Кина, Брайана Робсона, Пола Инса, Петера Шмейхеля. Возможно, сейчас в раздевалке маловато таких игроков".
"Думаю, Харри может быть таким игроком. Вы и сами можете видеть его лидерские качества. Он один из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге", — цитирует Паллистера Manchester Evening News.
30.09.2019 06:00
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